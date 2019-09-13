搶中秋連假商機 中部百貨周年慶提早開打
中部百貨周年慶即將開打！台中廣三SOGO、大遠百、豐原太平洋百貨，今年周年慶預購會都提前在中秋連假前登場，搶攻中秋連假商機。其中，廣三SOGO周年慶9月12日開放預購；大遠百及豐原太平洋百貨則9月13日開跑。
台中廣三SOGO於9月12日至9月16日舉辦全館VIP預購會，9月18日周年慶正式開打，投入1.5億元的行銷預算，請到百變天后HELLO KITTY及人氣插畫家掰掰啾啾合體組成「勸敗聯萌」迎戰。光是來店禮及滿額贈品，採購金額就近600萬元，贈品品項近30多項，滿足消費者。
廣三SOGO周年慶期間，全館祭出滿3千送3百元廣三SOGO商品禮券；名品、珠寶、大家電單樓層滿5千送5百元廣三SOGO商品禮券；化妝品單筆滿2千送2百元廣三SOGO商品禮券，周年慶整檔業績目標挑戰18.2億元，預估成長3至5％。
台中豐原太平洋百貨歡慶28周年，趕在中秋連假首日9月13日開放5天預購，9月19日周年慶正式開打，周年慶整整32天，化妝品滿3千送3百、全館滿5千送5百；另針對卡友祭出訂製款的卡友禮，每周卡友禮都不同，今年周年慶整檔業績目標挑戰4.6億元。
台中大遠百周年慶預購於9月13日開跑，9月26日周年慶開打，除了全館累計滿5千送5百外，化妝品、內睡衣更祭出三大優惠，購物回饋達16.5%，包含單筆2千送2百、達1萬門檻再送350，指定銀行卡單筆分期還有1萬送3百、3萬送8百等超優禮贈，迎戰周年慶。
留言