農糧署推國產雜糧 攜手飯店端出「紅藜火鍋」

2019-09-13 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



行政院農委會農糧署近年推動「大糧倉計畫」，輔導農民擴大生產新鮮、安全的非基改國產雜糧，並攜手飯店業者，將國產雜糧製成創意點心、料理，促進雜糧產業發展。

農糧署攜手永豐棧酒店設計雜糧菜單，運用國產紅藜搭配蔬菜，端出「台灣紅藜火鍋」，迎接秋冬吃鍋的季節，並推出5款以國產雜糧為主題的台式麵包，包括黑眼豆豆霍夫菓子燒、微醺苦茶香啡馬德蓮、紅藜葡萄奶酥麵包、好事花生起士麵包及黑芝麻相思豆麵包等，希望創造國產雜糧產業價值。

秋天除了適合吃鍋，也正是品嘗蟹料理的好時機。頂鮮擔仔麵台中店自9月16日起推出季節限定的「秋蟹盛宴」，嚴選高檔的肥美秋蟹，由主廚精心研發「蟹皇紅燒特排翅」、「蟹肉胡麻釀豆腐」、「帝王蟹香柚沙拉」，每一口都吃的到秋蟹的鮮甜。除了有秋蟹套餐，也有多道蟹料理可供單點。