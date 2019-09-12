獨／柯文哲明到南投拜廟 縣長林明溱曾兩度讓柯碰釘子

2019-09-12 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



台北市長柯文哲明天到南投縣參訪，走訪竹山鎮紫南宮、名間鄉受天宮，南投縣長林明溱並沒派人接待。據了解，柯文哲早在今年3月就想到南投參訪，南投縣政府認為，柯文哲之前沒和南投縣有太多交流，今年才到南投明顯是為總統大選布局，縣長林明溱曾讓「阿北」兩度吃了閉門羹，更直接挑明，只支持國民黨總統候選人。

柯文哲明天中午先到竹山鎮紫南宮，先參拜「伯公仔」並在遊客中心前庭金雞處拍照，下午在紫南宮主委莊秋安家中聊天。下午3點則到名間鄉松柏嶺受天宮參拜，與地方人士茶敘座談，到4點離開。不過，柯文哲參訪行程，南投縣長林明溱沒有參與，縣府也沒派人接待。

其實，早在今年3月柯文哲便與南投縣政府接觸，希望能到南投縣參訪，其中一項理由是，今年是921地震20周年，當年台北市政府曾認養重災區國姓鄉，因此，希望台北、南投能一同舉辦相關紀念活動。

南投縣政府對於其他縣市長到南投交流一向相當歡迎，但當時柯文哲對於明年總統選舉，已有明顯企圖心，常以參訪交流的名義到各縣市走透透，讓南投縣政府擔心外界誤會，以為南投縣長林明溱也支持柯文哲。

南投縣長林明溱說，很感謝各縣市政府和民眾熱心捐款，幫助災區重建，讓南投縣民重建家園，但921地震時率團來南投協助重建的是前台北市長馬英九，並非柯文哲市長。柯文哲上任4年多並沒推動和南投縣交流，大選前才密切接觸，林明溱因此挑明，歡迎柯文哲到南投參訪交流，但如果是為了總統選舉，他身為國民黨員只會支持國民黨的候選人。

由於縣府和地方人士都不希望曾為被柯文哲「蹭」，讓「阿北」兩度和南投接觸都碰了軟釘子，參訪交流都無疾而終，直到這次才以拜訪宮廟名義來南投。

此外南投政壇人士也批評，柯文哲選前動作頻頻，擺明就是希望利用參訪名義，營造他在各縣市都有人脈的印象，未免太現實。且臉書粉絲專頁「柯粉俱樂部」內貼的行程照片，一度將道教聖地「受」天宮，寫成「壽」天宮，後來才更改，也讓信徒認為對玄天上帝不夠虔誠尊敬。

台北市長柯文哲明天將參訪南投宮廟，據悉他曾兩度想參訪南投，但南投縣長林明溱讓柯吃了閉門羹。圖／報系資料照片 分享 facebook