老菸槍喘到人生黑白 治療加戒菸變彩色人生

2019-09-12 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



74歲張姓老翁從年經做裝潢工，抽菸近60年，5年前咳喘、有痰，夜不成眠，常感冒，甚至因肺炎住院，愛騎腳踏車到處晃晃串門子、帶孫子外出散步也因一沒幾步路就喘，最後足不出戶、心情差，經介紹到台中榮求診，確診為肺阻塞，接受治療，後發現肺部結節，擔心罹肺癌，痛下決心戒菸，如今能好好的睡覺，每天清晨還能出門散步2個小時。張姓老翁說，早知道就早點接受治療、戒菸，迎接美好人生。

台中榮民總醫院院長許惠恒為了增加民眾對肺阻塞的認知，帶領胸腔內科團隊今天舉辦肺功能篩檢活動，並且設置肺阻塞衛教階梯，為民眾健康把關。

台中榮總呼吸治療科主任詹明澄說，肺阻塞是慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，為國人十大死因第7位，每年奪走6000條以上的性命。咳、痰、喘的症狀易與感冒或菸咳混淆，難以早期發現、早期治療，反覆發作、急性惡化將增加呼吸衰竭、死亡風險。若民眾一分鐘內，走不到2層樓（約30到50階），就應盡早就醫。