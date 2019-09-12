小時候棒棒糖輪流舔 董仔發跡後請家扶孩子吃高級蛋糕

2019-09-12 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣花壇鄉阿爸的手工餅和新農匯神農物流市集今天送上500條獨創的「十三香蔥油蛋糕」給家扶和YMCA啟智中心孩子，阿爸的手工餅董事長謝元峯說，小時候家裡經濟差，一根棒棒糖是大家一起舔著吃，創業成功後，更希望能回饋社會，讓弱勢孩子過節也能有些幸福感。

今天由謝元峯將蛋糕捐出，由彰化家扶中心主任王震光等代表接受，謝元峯還請工作人員現場就先切給小朋友品嘗，小朋友開心地說「謝謝謝爺爺」，謝元峯當場再加碼說，以後端午、中秋、過年都想送一點東西給小朋友，讓小朋友能有快樂童年。

謝元峯說，小時候家裡窮，哪裡能吃到蛋糕這些東西，就連一根棒棒糖都是好幾個人輪流舔著吃，糖果掉到地上，也是撿起來洗一洗再吃，後來他當麵包店學徒時，凌晨12點多就得起床備料，準備做早上要出爐的麵包，忙到晚上近9點，一天睡不到5小時。

因為到大陸開餅店發跡，今年還成功到泰國展店，謝元峯說，想到小時候的苦，一路走來有很多貴人幫忙，希望能帶給弱勢小朋友童年的快樂，這些小朋友長大後也能回饋社會，讓台灣更美好。