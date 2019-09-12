南投縣府爭取1800萬經費 營造國姓遊憩環境

2019-09-12 18:41 中央社 南投縣12日電



松柏崙風景區位於南投縣國姓鄉，附近長流社區也在北港溪、水長流溪畔，假日遊客多，為提升居住與遊憩環境，南投縣政府將向交通部觀光局爭取新台幣1800萬元進行環境綠美化。

南投縣長林明溱、中國國民黨立法委員馬文君等人今天踏勘國姓鄉松柏崙風景區及長流社區，發現景點步道及欄杆年久失修、長流社區周邊環境雜草叢生，有改善必要，縣府將斥資1400萬元整建景觀步道、欄杆、涼亭、觀景平台，並增設友善廁所與休憩平台。

另外，長流社區則進行座椅、欄杆及環境整理工程，約需400萬元經費。林明溱表示，為改善景點設施，縣府提報計畫給中央，透過馬文君協助爭取經費，希望將社區、景點營造更完善，提升居住及遊憩環境。

林明溱等人接著前往國姓鄉港源社區活動中心，召開縣道147線指標4.625到7.3公里處拓寬工程說明會，目前工程進度為規畫設計階段，後續進行土地徵收、地上物拆遷，預計民國109年6月後公開招標，最快110年底完工，有效寬度將拓寬為9公尺。

林明溱說，許多遊覽車假日行經港源地區，道路拓寬才能確保行車安全，估算工程經費約3億2000多萬元，縣府配合款達7000多萬元，但為地方進步與發展，會盡力籌措工程配合款，也感謝馬文君向公路總局爭取補助及地主同意配合，共同為國姓鄉發展努力。