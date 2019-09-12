全國咖啡烘焙賽結果出爐 冠軍竟被香港人打包了

2019-09-12 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



2019全國咖啡烘焙賽9日在南投縣國姓鄉登場，而今年賽事較往年更國際化，除今出爐的新科冠軍由暨大碩班學生莫芷晴抱回，去年世界咖啡烘焙大賽俄、日冠亞軍也獲邀任客座評審，更現身與咖啡愛好者交流。

國姓公所指出，今年全國咖啡烘焙賽開放報名才35分鐘就報滿40人，速度和人數都破紀錄，除國內參賽者，也有香港籍的烘豆好手，而賽事從9日起，試烘、正式比賽、杯測評比決勝，今揭曉得獎名單，意外由自港來台讀書的莫芷晴奪冠。

而年僅23歲的莫芷晴，目前就讀國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系碩士班1年級，大二時因在咖啡民宿打工才接觸咖啡，3年前跟民宿主人沈詠為拜師學藝，而開啟其烘豆之路，今年則與師父相約出賽，未料一鳴驚人，打敗師傅摘冠。

「沒有老師，我就不會這裡。」莫芷晴說，不論是平常學習或賽前試機烘豆，老師都毫不藏私的傾力指導，能奪冠也是因為兩人在賽前鑽研比賽生豆特性，並修正烘豆技巧，透過烘焙成功呈現比賽豆帶茶香、會回甘的風味才順利脫穎而出。

而莫的師父沈詠為在師徒對決中則拿下季軍，沈說，咖啡烘焙領域沒有年齡、資歷之分，只要能用心學習交流，且掌握咖啡豆特性和烘焙火候就都是「好咖」，也很自豪自己徒弟兼員工能「青出於藍，而更勝於藍」，很替她感到高興。