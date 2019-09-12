彰化有龍眼9月開花 原因令人意想不到

2019-09-12 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣社頭鄉清水岩附近的龍泉宮前種有兩棵龍眼樹，平常都在清明節後開花、中元節左右結果，但今年特別奇怪，現在已經9月，卻仍在開花和結果，同時也在長嫩葉，讓廟方人員和信眾都嘖嘖稱奇，直說很少見到一棵樹上同時有3種階段狀態存在，廟婆蕭春蘭說：「來龍泉宮服務四年，第一次看到這種奇景！」

據說這兩棵種在龍泉宮前香爐旁的龍眼樹已經有3、40年，每年都在清明節後開花，中元節左右結出纍纍果實，長出來的龍眼任由信眾摘採回家吃。但今年有信眾眼尖發現，明明已經9月入秋，這兩棵龍眼樹梢上卻還在開花，也還在結果，同時也在長嫩芽。

長期在龍泉宮這裡乘涼、參拜的附近居民陳先生說「從來沒看過這種現象，看樣子今年中秋都還有龍眼吃呢。」