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暴雨烈日交替柑橘變「火燒柑」台中東勢農民喊苦

2019-09-12 15:43聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

極端天氣影響農作物，這次輪到柑橘。立委江啟臣今天上午視察東勢柑橘園，農友抱怨連日大雨後，緊接著烈日當空，已經結果的柑橘被太陽曬到灼傷變黃，果皮甚至焦黑變成「火燒柑」，果實水分流失無法上市，辛苦種植的成果只能丟棄，已達2成受到影響。

農糧署表示，同意依農業天然災害救助辦法相關規定，提出專案給予農民協助，請受災農民盡快向公所提出申請，由公所查報彙整交農糧署辦理後續協助。

上月颱風過境後，帶來充沛的西南風大雨，雨勢暫歇後，緊接著強烈日曬，讓不少柑橘農叫苦。江啟臣說，他接到許多農友反映，今年天氣不穩定，連日大雨後強烈日曬，台中地區超過2的柑橘受損失。

農友表示，平常會在柑橘果實外層塗抹碳酸鈣，或者用紙膠帶包覆避免日曬，但大雨不斷把保護層洗掉，防護措施破功後，接連日曬讓果實受損；塗抹碳酸鈣每分地得花上萬元，其中工資7000元、資材3000元，過去只有3%-5%損失，但今年超過20％-30%果實被曬傷，影響農民生計。

江啟臣說，走進柑橘果園，地上落果或樹上的果實已經變黃，甚至出現焦黑的果皮，滿園都是火燒柑，目前柑橘還沒成熟卻被曬乾了，根本無法銷售，特別邀請農糧署到場會勘，給農友相關補助。

江啟臣說，極端天氣帶來農場損失，儼然成為新的天然災害，因此政府的天災補助範圍不要再受限颱風、豪雨的農損，災損補助只是治標，更重要的農委會要針對極端天氣下的影響，提出具體可行的防災措施。

極端天氣影響，連日大雨後烈日當空，台中東勢柑橘果園出現「火燒柑」，還沒成熟的果實...
極端天氣影響，連日大雨後烈日當空，台中東勢柑橘果園出現「火燒柑」，還沒成熟的果實已被曬乾，農友損失慘重。圖／江啟臣提供
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極端天氣影響，連日大雨後烈日當空，台中東勢柑橘果園出現「火燒柑」，還沒成熟的果實...
極端天氣影響，連日大雨後烈日當空，台中東勢柑橘果園出現「火燒柑」，還沒成熟的果實已被曬乾，農友損失慘重。圖／江啟臣提供
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極端天氣影響，連日大雨後烈日當空，台中東勢柑橘果園出現「火燒柑」，還沒成熟的果實已被曬乾，農友損失慘重。圖／江啟臣提供
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江啟臣農民
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