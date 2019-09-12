順澤宮潮帽第一批今天發放 高雄三鐵迷搶頭香

2019-09-12 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）戴上印有彰化埔鹽鄉「順澤宮」字樣的帽子參加法國尼斯鐵人三項世錦賽奪冠，讓順澤宮一夕爆紅，宮廟帽成為全台最夯潮帽，廟方接受民眾預訂帽子編號已逼近萬人，今天下午2點首度發放第一批「正宗」幸運帽，第一個拿到的是來自高雄的三鐵迷，希望有助自己與同伴參加賽事拿到好成績。

今天中午12點就來排隊的高雄李軒是三鐵愛好者，他說，當時艾登奪冠他正在看直播，馬上看到他頭戴順澤宮的帽子，第一時間積極上網尋求如何獲得帽子好為自己的賽事加持，上星期電話預訂10頂，今天搶頭香相當開心。也有民眾領了5頂帽子，打算請立委送進總統府給小英總統。

拿到帽子的信眾即將帽子過香火，祈求保佑，順澤宮主委魏信顧說，今天現場準備約1800頂帽子，預計是9月9日當天登記的民眾才拿得到，往後每天會依序發送給民眾，今天登記的民眾則要等到下星期，會盡可能滿足所有人的需要，也希望大家耐心等待；他也強調，艾登戴的帽子是由固定合作廠商製作，廟方希望與民眾結緣，免費提供，帽子內側加蓋印章，也就是廟方關防章，避免被販售牟利。

順澤宮這幾天湧進滿滿人潮，廟方人員原本好意將二手帽放在桌上供民眾拍照打卡卻疑似被人拿走，轄區警今天主動偵辦，廟方指出，疑似被竊走的帽子除有蓋廟印，還寫有領帽時的日期108.3.11.2.11，全台唯一，雖不會追究，但在神明面前行竊實在是不智之舉。