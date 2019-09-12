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台中自由車場整建後還沒啟用 已成打卡新景點

2019-09-12 11:03聯合報 記者游振昇╱即時報導

位在台中市清水區鰲峰山的台中市自由車場，整修後預計9月下旬啟用，詞於門面3D壁畫相當吸睛，已成拍照打卡新景點。台中市議長張清照推薦中秋假期到清水騎IBIKE到鰲峰山，消耗中秋節的卡洛里吧。

民國88年興建的台中自由車場位於台中市清水區鰲峰山，占地面積約8萬0578平方公尺，至今培育出2010廣州亞運及2014仁川亞運金牌蕭美玉、2002釜山亞運金牌林志勳等多位國家選手。但歷經20年高度使用且風吹、日曬、雨淋，木質賽道出現木條鬆動、支撐桁架腐朽斷裂、鋪面破損嚴重等，已不堪使用。

身兼台中市體育總會會長的議長張清照，主張打造台中運動城，他在副議長任內爭取一億七千多萬元預算整建自由車場，市府建設局於107年3月發包施工，最近完工，現正在驗收階段，預計9月下旬啟用，將成為全國最新的國際級車場，培育國家自由車選手，並可迎接各種國際級賽事。

張議長說，車場尚未啟用，但門面剛完成的3D畫作非常吸睛，自由車選手、高美濕地景觀橋、白海豚加上海港船隻，活潑生動，已有不少民眾來此拍照打卡，成為鰲峰山風景區最新亮點。

鰲峰山公園內有烤肉區，也有全國排名第一，適合親子的體能遊戲場，現在再加上自由車場，可以拍照打卡，值得一遊。張議長建議，來到清水，可以騎IBIKE到鰲峰山串連其他景點，來趟運動旅遊，消耗中秋節吃太多的卡洛里。

他指出，清水目前有7處IBIKE，其中清水火車站有一處，高美濕地有3處，港區藝術中心一處、牛罵頭停車場一處、清水運動場一處，從這些地方前往台中市自由車場，10到30分鐘即可抵達，運動兼旅遊。

台中市自由車場，有3D畫可拍照。圖／台中市議會議長張清照服務處提供
台中市自由車場，有3D畫可拍照。圖／台中市議會議長張清照服務處提供
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台中市自由車場，空拍照。圖/台中市議會議長張清照服務處提供
台中市自由車場，空拍照。圖/台中市議會議長張清照服務處提供
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台中市中秋節高美濕地
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