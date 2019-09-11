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暖！花蓮「善心人士」不留名 捐800箱柚子助弱勢

2019-09-11 20:53聯合報 記者余采瀅╱即時報導

一名不願具名的花蓮善心人士，昨天捐贈800箱柚子給北台中家扶中心。圖／北台中家扶...
一名不願具名的花蓮善心人士，昨天捐贈800箱柚子給北台中家扶中心。圖／北台中家扶中心主任劉正文提供
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一名不願具名的花蓮善心人士，昨天捐贈800箱柚子給北台中家扶中心，除轉送給弱勢家庭；因受經濟不景氣影響，中心今年上半年捐款比去年同期短少120萬元，因此也義賣100箱柚子，填補缺口。

北台中家扶中心主任劉正文表示，本月9日接獲一名花蓮善心人士來電，表示要捐贈800箱柚子給家扶受助家庭，但不願意留下任何資料，只想默默做善事，善舉令人感動。

劉正文說，800箱柚子昨日已經運抵家扶中心，700箱轉送給家扶受助家庭，以及食物銀行、新希望福利基金會等機構；由於北台中家扶中心今年上半年捐款比去年同期短少120萬元，因此也義賣100箱柚子，每箱500元，希望能多少填補一些經費缺口。

台中潭子矽品公司員工劉旻杰也連續5年集資捐贈月餅給北台中家扶中心。劉旻杰10多年前即發起親朋好友、同事集資，認購月餅捐贈給偏鄉弱勢家庭；5年前改捐贈給北台中家扶中心，從一開始48盒月餅，今年增至127盒。

劉旻杰說，因曾擔任過志工，發現許多弱勢家庭沒有能力買月餅，想吃一塊月餅都是奢望，因此決定發起親朋好友、同事集資捐贈。但一開始集資並不順利，同事、朋友會質疑「真的有在做嗎？」後來越做越多年，現在中秋節快到了，大家都自動自發認購，甚至還有人一次就認購10盒。

一名不願具名的花蓮善心人士，昨天捐贈800箱柚子給北台中家扶中心，場面壯觀。記者...
一名不願具名的花蓮善心人士，昨天捐贈800箱柚子給北台中家扶中心，場面壯觀。記者余采瀅／攝影
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台中潭子矽品公司員工劉旻杰連續5年集資捐贈月餅給北台中家扶中心。記者余采瀅／攝影
台中潭子矽品公司員工劉旻杰連續5年集資捐贈月餅給北台中家扶中心。記者余采瀅／攝影
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北台中家扶中心今年上半年捐款比去年同期短少120萬元，因此義賣100箱柚子，每箱...
北台中家扶中心今年上半年捐款比去年同期短少120萬元，因此義賣100箱柚子，每箱500元，希望能填補缺口。圖／北台中家扶中心主任劉正文提供
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家扶中心月餅
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