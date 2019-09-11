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評／地表最強警告小三方式！她買聯合報頭版廣告 背後盤算是?

世界烘豆賽冠軍沒看過咖啡樹 捧生豆驚呼「新奇」

2019-09-11 18:19聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉栽種咖啡面積居全台之冠，是國內唯一擁產地認證的咖啡，近期辦理全國咖啡烘焙賽，更邀世界咖啡烘焙大賽冠軍俄羅斯的Vladimir Nenashev任客座評審，今則帶他實地到咖啡園瞭解國姓咖啡產業。

國姓公所指出，今年的全國咖啡烘焙賽開放報名才35分鐘就報滿40人，速度和人數都破紀錄，除在地參賽者，也涵蓋台北、高雄、新竹、苗栗等各縣市烘豆好手，而賽事從前天展開，先測試烘豆，前天正式比賽，今則進行杯測評比決勝。

而為期3天的烘豆賽，參賽選手實際上僅有半小時熟悉烘豆機和比賽用生豆，隔天依據試烘狀況和經驗調整烘焙技巧，得在1小時內烘出品質最佳的咖啡豆，靜置8小時以上讓它排氣和熟成，再由專業評審杯測評比，選出冠軍烘豆師。

此外，本次烘焙賽評比較往年更加國際化，除邀請2014世界烘焙賽冠軍賴昱權和去年的世界咖啡烘焙大賽亞軍仲村良行擔任評審，去年冠軍Vladimir Nenashev則擔任客座評審，今赴國姓當地百勝村咖啡莊園瞭解咖啡種植，並交流烘豆技術。

「原來咖啡樹長這樣！」Vladimir Nenashev表示，俄羅斯因氣候不宜咖啡生長，因此沒有種咖啡樹，烘豆使用生豆全都靠進口，因此第一次看到「咖啡樹本人」感到相當新奇有趣，也非常羨慕台灣有很棒的的氣候、環境條件能栽植優質咖啡。

Vladimir Nenashev也與在地咖啡農友交流，國姓公所表示，全國烘豆賽成績明揭曉且頒獎，俄、日世界冠亞軍也會現場示範烘豆，只要自行帶杯就能品嚐到世界級烘豆師烘的咖啡豆，全程也安排俄語和日語即時口譯與民眾作最直接的交流。

世界咖啡烘焙大賽冠軍Vladimir Nenashev（中）今赴國姓咖啡園瞭解咖...
世界咖啡烘焙大賽冠軍Vladimir Nenashev（中）今赴國姓咖啡園瞭解咖啡產業，第一次看到咖啡樹感到新奇。圖／國姓鄉公所提供
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世界咖啡烘焙大賽冠軍Vladimir Nenashev（左）與女友赴國姓咖啡園瞭...
世界咖啡烘焙大賽冠軍Vladimir Nenashev（左）與女友赴國姓咖啡園瞭解咖啡產業，看到咖啡樹都直呼新奇，還捧生豆拍照研究。圖／國姓鄉公所提供
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世界咖啡烘焙大賽冠軍Vladimir Nenashev（右）今赴國姓咖啡園瞭解咖...
世界咖啡烘焙大賽冠軍Vladimir Nenashev（右）今赴國姓咖啡園瞭解咖啡產業，第一次看到咖啡樹感到新奇，捧生豆拍照研究。圖／國姓鄉公所提供
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