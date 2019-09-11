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蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

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蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

2019-09-11 17:32聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，有人凌晨排了約...
彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，有人凌晨排了約兩百公尺等著拿號碼牌。記者劉明岩／攝影
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彰化市中正路排隊名店「不二坊蛋黃酥」在中秋節前夕讓消費者陷入瘋狂，每天大排長龍，還有人凌晨4時到場，人龍已排了200多公尺等著拿號碼牌，店家卻長期都堅持要現排現買，學者分析，這種排隊手法確實對業者來說就是免費廣告，但好的行銷應該是所有利害關係人都受益，而不是只有店家賺錢。

「不二坊蛋黃酥」店面狹小，緊鄰馬路，人車停靠本來就困難，最近排隊人潮已造成交通大亂並帶來垃圾，附近商家、住戶怨聲載道，轄區警方溝通希望店家可以改已網路或電話銷售，甚至另找地點交貨，但店家目前仍堅持現場限購。

店家向來不接受採訪，也不讓媒體拍攝店內銷售狀況，彰師大管理學院長葉凱莉分析，亞洲文化對於排隊店家難以抗拒，排隊後買到的產品感覺起來更有價值，消費者能躬逢其盛也獲得心理滿足，蛋黃酥應有一定老顧客、擁護者，這樣傳統的銷售模式才能成功，但除非產品實在無可取代，否則每次都要付出那麼高的時間成本，消費者熱度也會到達「臨界點」。

葉凱莉說，成功的行銷手法應是利害關係人都受益，除了店家、員工賺錢，也不該影響交通、社區和市容，否則長期下來累積負面觀感，恐怕就非可行的行銷策略，對擴展、提升與永續都有所阻礙。

「名店應該要有社會責任。」大葉大學企管系助理教授鄭焜中認為，不二坊以單一通路銷售，打造出物以稀為貴的氛圍，無形中也讓產品有附加價值，收禮的人更可感受到送禮者的用心，但有的店家考量產能有限或對新科技排斥，不願改變銷售手法，自然損失部份消費客群，也可能造成消費者不便。

彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，有的顧客累得躺...
彰化市排隊名店「不二坊蛋黃酥」，每逢中秋節，民眾總是大排長龍搶購，有的顧客累得躺在騎樓睡覺 。記者劉明岩／攝影
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蛋黃酥中秋節
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