退休師讓學生用畫說話 身心障礙者創作巡迴世界

2019-09-11 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣政府今天表揚優秀教育人員，其中從和美實驗學校退休的藝術教師蔡啟海退而不休，他關心高中畢業未能順利就業就學的自閉症與多重障礙學生，成立「台灣畫話協會」，目前帶著50多名學生在藝術中找到生活重心，獲得「教育奉獻獎」表揚。

彰化縣長王惠美今天頒獎表揚400位優秀教育人員，她表示雖然財政經費有限，但只要有助提升教育環境，都很願意去做。

「教育奉獻獎」是獎勵退休或離職後仍奉獻教育不遺餘力教師，蔡啟海與妻李淑玲兩人原本都是和美實驗學校教師，曾一起到英國深造了解身心障礙者融入社區照顧的重要，李淑玲後來到了台北教育學特教系教書，近年兩人陸續退休，一起延續對教育的熱忱，蔡啟海發現，許多極重度障礙的孩子是弱勢中的弱勢，他們畢業離開學校成為被忽略的一群，長期待在家容易與家人發生衝突，與社會脫節。

蔡啟海8年前成立「台灣畫話協會」，目前有18歲到40歲年齡層的學生約4、50人長期在台中光復新村的教室學畫、陶藝、手作，作品到國內外展覽，也與業界合作製成行李箱，學生畫作巡迴在世界各地。