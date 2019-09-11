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台中慈德慈惠堂中秋姻緣法會 近千人報名

2019-09-11 14:43經濟日報 記者宋健生╱即時報導

農曆8月15日是中秋節，但很多人不知道，這天其實也是「月下老人」的生日！位於台中市大墩19街的「慈德慈惠堂」，是中部知名的月老廟，20年來已促成數千對姻緣。

今年適逢政府鼓勵適婚年齡男女儘早結婚生子，並提出多項補貼鼓勵，慈德慈惠堂今年中秋連假擴大舉辦姻緣法會系列活動，包括騎鐵馬、捐血、兩性座談等，目前已吸引近千人報名，主動追求與創造姻緣。

台中慈德慈惠堂開山堂主陳文田表示，「月下老人」專為天下有情男女牽成姻緣，因此自有「天界媒人」之稱。相傳這天專程參拜「月下老人」祈求牽成姻緣最為靈驗，祈求家庭幸福圓滿更成為最佳話題。

位於南屯區大墩19街的台中慈德慈惠堂，本屬供奉「瑤池金母」、「關聖帝君」為主神，20年前開始供奉「月下老人」又稱「月老尊神」，並在偏殿中接受信眾朝拜。

不料，從此前來叩求「月下老人」幫忙的信眾絡繹不絕，20年來促成數千對組成幸福美滿家庭，一時傳為佳話。

台中楊智婷與林耕立夫婦倆，就是透過「慈德月老廟」的牽線而結下姻緣，結婚一年多來，已生下一個可愛的小男孩。他們現身說法，鼓勵想追求姻緣的男女勇於參加姻緣法會，追求自己的幸福。

台中「慈德慈惠堂」暨「慈德月老廟」堂主陳瑞寶説，今年適逢政府鼓勵適婚年齡層儘早結婚生子，並有多項補貼鼓勵。為此，台中慈德慈惠堂今年中秋節特別擴大舉辦「愛的起跑點--騎向幸福的未來」為法會開啓序幕，9月13日騎鐵馬活動、9月14舉辦姻緣法會及捐血活動、9月15舉辦兩性座談聯誼。

陳瑞寶表示，今年因為有「命運好好玩」節目與好好玩旅行社共同參與合辦，目前「愛的起跑點--騎向幸福的未來」報名人數已逼近千人。

前來叩求「月下老人」幫忙的信眾絡繹不絕。記者宋健生/攝影
前來叩求「月下老人」幫忙的信眾絡繹不絕。記者宋健生/攝影
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位於台中市大墩19街的「慈德慈惠堂」，是中部知名的月老廟，20年來已促成數千對姻...
位於台中市大墩19街的「慈德慈惠堂」，是中部知名的月老廟，20年來已促成數千對姻緣。記者宋健生/攝影
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中秋節結婚捐血
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