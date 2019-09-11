親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

聯合報頭版登小三照太詭異？傳正宮搭機離台「心意已決」

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

盧秀燕考察遭質疑 中市：推城市外交累積建設性經驗

2019-09-11 14:21中央社 台中11日電

台中市長盧秀燕。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
分享

台中市長盧秀燕赴歐考察，民進黨台中市議員江肇國今指出，許多考察地點和參訪目的不符，僅剩觀光價值，市府新聞局長黃國瑋表示，成功推動城市外交，市政累積具體建設性經驗。

盧秀燕率團赴歐考察10天今天返台，江肇國整理考察行程後指出，出國考察、借鏡國外成功經驗是好事，可惜團隊未做好功課，設定錯誤目標，參訪不對的地點，出訪僅剩觀光功能，應先對城市的未來有規劃跟藍圖，才能選擇正確的地方，考察才會有所成效，替台中真正加分。

江肇國舉例，第一、盧秀燕參訪倫敦泰晤士河，說要作為未來綠、柳川河岸、活動的借鏡，但盧市府上任至今，取消所有綠、柳川的活動；泰晤士河是條運河，盧秀燕拿來與都市區排的綠、柳川相較，難以理解。

第二、盧秀燕考察可容納9萬人的倫敦溫布利足球場，但台中巨蛋僅可容納1萬5000人，足球園區僅可容納6000人；足球園區還因更改地點，被迫撤案。

第三、盧秀燕至倫敦國王十字車站考察週邊都市更新的成果，盼作為舊城再生及鐵路高架化後橋下空間規劃的依據。盧秀燕上任至今，大車站計畫沒有下文，綠空鐵道進度也大幅延宕，舊市區的大小活動與建設幾乎已經停擺。

台中市新聞局長黃國瑋表示，市長此行不僅與荷蘭烏特勒支市、阿梅爾市簽署國際交流合作備忘錄，成功推動城市外交，更赴具代表性的官方及民間機構，作為市政推動重要借鏡。

前往英國商務、能源和產業戰略部交流循環經濟，參訪倫敦溫布利球場借鏡巨蛋設計及營運、泰晤士河畔節供借鏡綠柳川發展、荷蘭肉品屠宰場推動北區肉品市場遷建，將讓台中市政耳目一新。

考察盧秀燕
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

退休將領被餵飯 6年級生開高年級咖啡館有洋蔥

2019-09-11 09:07

偏鄉復健不再路迢迢 長照專車助癱瘓的她站起來

2019-09-11 09:04

南投縣產業園區招商 「旺來」真旺、「埔里」第5招

2019-09-11 00:13

埤頭廢家電修理王 開「醫院」兼傳技藝

2019-09-10 23:37

揪咪…反賄選 彰檢推Q版長輩貼圖

2019-09-10 23:35

以台中機場串連各景點 中部組團破觀光僵局

2019-09-10 23:03

兒童遊具安全標準加嚴 中市盼中央補助

2019-09-10 23:01

不只挪威選手戴埔鹽順澤宮帽 彰縣警機車還到伊拉克巡邏

2019-09-10 21:46

盧秀燕縣市長調查墊底 洪慈庸：跟韓國瑜爭最後一名？

2019-09-10 19:54

埔鹽順澤宮帽爆紅 王惠美邀挪威選手到彰化參加馬拉松

2019-09-10 19:42

彰化警人事再度大風吹 18名員警職務調動

2019-09-10 17:45

清潔隊員成廢家電修理王 每年讓百台丟棄電風扇重生

2019-09-10 17:43

「順澤宮」幸運帽預約近3千 廟方蓋章防盜版牟利

2019-09-10 16:48

共融遊具中央開支票要地方兌現 中市議員：不補助玩什麼

2019-09-10 15:45

影／台中一傢俱廠商侵佔國有地 黃國昌：疑有雄厚背景撐腰

2019-09-10 15:22

黃國昌質疑家具店違法營業 中市府將查報裁罰

2019-09-10 14:10

影╱台中農地如何被違法使用？黃國昌追問下現形

2019-09-10 13:08

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手艾登喊「我真的好愛台灣」

2019-09-10 11:27

埔鹽順澤宮帽揚名國際 鐵人冠軍回應「帽子很神秘」

2019-09-10 10:01

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

2019-09-11 09:02

不只挪威選手戴埔鹽順澤宮帽 彰縣警機車還到伊拉克巡邏

2019-09-10 21:46

內政部審議通過用地變更 嘉市鐵路高架化再進一步

2019-09-10 15:32

韓國瑜爭設彌陀機場行不通 林佳龍：384億改造高雄機場

2019-09-10 17:24

再度投資台南！ Google今宣布購地興建資料中心

2019-09-11 10:44

盧秀燕縣市長調查墊底 洪慈庸：跟韓國瑜爭最後一名？

2019-09-10 19:54

「順澤宮」幸運帽預約近3千 廟方蓋章防盜版牟利

2019-09-10 16:48

橫山鄉遭棄置341桶化學廢棄物 新竹縣動用預備金清除

2019-09-10 16:46

侯友宜滿意度六都第二 破國民黨在新北市紀錄

2019-09-10 18:57

雲林斗六電話字頭522用戶 明天下午將暫時斷線

2019-09-10 16:39

18歲印度少年意外過世 將捐獻眼角膜遺愛台灣

2019-09-11 10:16

彰化警人事再度大風吹 18名員警職務調動

2019-09-10 17:45

彭懷真進入公部門 61歲服志願役…寫信給自己告白6個為什麼

2019-09-11 11:13

台大醫院新竹生醫園區分院第1期完工 預計年底前營運

2019-09-10 17:50

花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55

埔鹽順澤宮帽爆紅 王惠美邀挪威選手到彰化參加馬拉松

2019-09-10 19:42

退休將領被餵飯 6年級生開高年級咖啡館有洋蔥

2019-09-11 09:07

搶秋冬旅遊補助 嘉義有飯店零元住宿、汽車旅館280元

2019-09-10 16:41

施政滿意度全台第9 林右昌：進入收割期會越來越好

2019-09-10 16:43

高雄市府人事異動 秘書長楊明州調任參事

2019-09-10 17:40

淡水紓運 新北：只能靠淡北道路解決

2019-09-10 23:22

影／去「消費一下」？ 柯文哲昨帶隊臨檢酒店

2019-09-10 20:45

超級瑪利歐來了！桃市打造快閃運動樂園 中秋登場

2019-09-11 10:14

縣市首長苗縣非六都倒數第二 徐耀昌批：錢堆出來的

2019-09-11 13:32

影／基隆自來水打開流出黃水 上千戶水塔、濾水器遭殃怒求償

2019-09-11 11:38

天下評比竹市經濟、文教第二 總體競爭力全國第四

2019-09-10 15:30

連總統都來朝聖的色彩屋 基隆辦中秋烤肉趴有五美

2019-09-10 15:32

拍基隆和平島加2處打卡熱點 享美景送環保吸管組

2019-09-11 09:19

屏東保力營區練兵半世紀 斥資7億元重建新營舍

2019-09-10 18:03

清潔隊員成廢家電修理王 每年讓百台丟棄電風扇重生

2019-09-10 17:43

和韓國瑜有心結？ 侯友宜笑回：我把市長做好每天開心

2019-09-10 18:33

雲林縣愛老人 65歲以上免費配眼鏡

2019-09-11 11:27

糙米煎餅、割稻飯…後壁商圈美食大匯集 周六邀遊客品嘗

2019-09-11 07:50

金山跳石聯絡道「救命路」通了 老人、病患就醫福音

2019-09-11 13:12

排名第17！林姿妙： 施政非朝夕可成 民調會當參考

2019-09-10 17:11

高港土開公司 將1號碼頭變花園

2019-09-10 23:43

全台第一座示範市場 雲林斗六東市場爭取納為歷史建物

2019-09-10 15:57

Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02

遲到的七夕織女和嫦娥相遇 中埔鄉所宣布生育補助

2019-09-10 18:13

中山科學院與桃市府合作 增設6處YouBike場站

2019-09-10 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top