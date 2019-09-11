盧秀燕考察遭質疑 中市：推城市外交累積建設性經驗

2019-09-11 14:21 中央社 台中11日電



台中市長盧秀燕。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

台中市長盧秀燕赴歐考察，民進黨台中市議員江肇國今指出，許多考察地點和參訪目的不符，僅剩觀光價值，市府新聞局長黃國瑋表示，成功推動城市外交，市政累積具體建設性經驗。

盧秀燕率團赴歐考察10天今天返台，江肇國整理考察行程後指出，出國考察、借鏡國外成功經驗是好事，可惜團隊未做好功課，設定錯誤目標，參訪不對的地點，出訪僅剩觀光功能，應先對城市的未來有規劃跟藍圖，才能選擇正確的地方，考察才會有所成效，替台中真正加分。

江肇國舉例，第一、盧秀燕參訪倫敦泰晤士河，說要作為未來綠、柳川河岸、活動的借鏡，但盧市府上任至今，取消所有綠、柳川的活動；泰晤士河是條運河，盧秀燕拿來與都市區排的綠、柳川相較，難以理解。

第二、盧秀燕考察可容納9萬人的倫敦溫布利足球場，但台中巨蛋僅可容納1萬5000人，足球園區僅可容納6000人；足球園區還因更改地點，被迫撤案。

第三、盧秀燕至倫敦國王十字車站考察週邊都市更新的成果，盼作為舊城再生及鐵路高架化後橋下空間規劃的依據。盧秀燕上任至今，大車站計畫沒有下文，綠空鐵道進度也大幅延宕，舊市區的大小活動與建設幾乎已經停擺。

台中市新聞局長黃國瑋表示，市長此行不僅與荷蘭烏特勒支市、阿梅爾市簽署國際交流合作備忘錄，成功推動城市外交，更赴具代表性的官方及民間機構，作為市政推動重要借鏡。

前往英國商務、能源和產業戰略部交流循環經濟，參訪倫敦溫布利球場借鏡巨蛋設計及營運、泰晤士河畔節供借鏡綠柳川發展、荷蘭肉品屠宰場推動北區肉品市場遷建，將讓台中市政耳目一新。