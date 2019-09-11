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芒果樹福德宮捐近400萬元器材吊臂車 中市消防添新戰力

2019-09-11 10:44聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市北屯區廍子里芒果樹福德宮感念台中市消防局辛勞，捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片200片，總市價近400萬元；昨由台中市副市長楊瓊瓔代表受贈，並回贈紀念模型車與感謝狀，感謝芒果樹福德宮管委會善行。

昨晚在芒果樹福德宮舉行捐贈儀式，現場約400名信徒熱鬧參與、見證捐贈儀式；廍子里芒果樹福德宮管理委員會主任委員董銘成說，廍子里芒果樹福德宮成立以來，以善心出發，持續捐款辦理各項公益活動，本著取之於社會、用之於社會的精神，集結大眾愛心造福社稷。

台中市消防局局長曾進財感謝，芒果樹福德宮捐贈器材吊臂車1輛、消防警備車1輛及AED電擊貼片200片，總價約新台幣375萬元，其中吊臂車與消防警備車由東山消防分隊使用。

另，AED電極貼片單一片就要價1500元，獲贈的200片AED電極貼片資源將供全台中市所有消防分隊在救護勤務中使用，拯救更多市民。

台中市消防局指出，東山消防分隊轄區位處大坑觀光地區，不少單車族慕名而來，但經常有車友跌落山谷受傷情況，此次受贈的器材吊臂車為台中市首輛貨卡改裝吊臂車，可裝載救援器材，適用山谷、懸崖等特殊救助案件，能協助在邊坡吊掛騎士等任務。

北屯區廍子里芒果樹福德宮捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片200...
北屯區廍子里芒果樹福德宮捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片200片，總市價近400萬元，回饋社會。圖／台中市政府消防局提供
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昨晚北屯區廍子里芒果樹福德宮捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片2...
昨晚北屯區廍子里芒果樹福德宮捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片200片，總市價近400萬元，回饋社會。圖／台中市政府消防局提供
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北屯區廍子里芒果樹福德宮捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片200...
北屯區廍子里芒果樹福德宮捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片200片，總市價近400萬元，回饋社會。圖／台中市政府消防局提供
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昨晚北屯區廍子里芒果樹福德宮捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片200片，總市價近400萬元，回饋社會。圖／台中市政府消防局提供
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北屯區廍子里芒果樹福德宮捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片200片，總市價近400萬元，回饋社會。圖／台中市政府消防局提供
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