芒果樹福德宮捐近400萬元器材吊臂車 中市消防添新戰力

2019-09-11 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市北屯區廍子里芒果樹福德宮感念台中市消防局辛勞，捐贈一輛器材吊臂車、一輛消防警備車與AED電極貼片200片，總市價近400萬元；昨由台中市副市長楊瓊瓔代表受贈，並回贈紀念模型車與感謝狀，感謝芒果樹福德宮管委會善行。

昨晚在芒果樹福德宮舉行捐贈儀式，現場約400名信徒熱鬧參與、見證捐贈儀式；廍子里芒果樹福德宮管理委員會主任委員董銘成說，廍子里芒果樹福德宮成立以來，以善心出發，持續捐款辦理各項公益活動，本著取之於社會、用之於社會的精神，集結大眾愛心造福社稷。

台中市消防局局長曾進財感謝，芒果樹福德宮捐贈器材吊臂車1輛、消防警備車1輛及AED電擊貼片200片，總價約新台幣375萬元，其中吊臂車與消防警備車由東山消防分隊使用。

另，AED電極貼片單一片就要價1500元，獲贈的200片AED電極貼片資源將供全台中市所有消防分隊在救護勤務中使用，拯救更多市民。