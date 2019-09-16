「2019微創鳳凰成果展售 揪你一起逛市集」

2019-09-16 00:00 文／ 勞動部勞動力發展署中彰投分署 提供



勞動部勞動力發展署中彰投分署於本(108)年9月22日(星期日)8:00至15:00於彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹綠色隧道(東螺溪生態教育園區)舉辦「2019勞動部勞動力發展署中彰投分署微型創業鳳凰成果展售」活動。現場除發放免費集點券，提供試吃、試喝、體驗品外，參加者可憑集點劵及購物憑證兌換精美小禮物，送完為止，敬請把握喔!

勞動部勞動力發展署中彰投分署為協助民眾創業，推動「微型創業鳳凰貸款」及「就業保險失業者創業貸款」。申請資格以45-65歲中高齡民眾、20-65歲女性朋友、離島居民及失業者為免費輔導申貸對象，並推出免保人、免擔保品、低利率、免費輔導等措施，申貸金額從新台幣100萬元更提高至新台幣 200 萬元，讓有意創業的民眾輕鬆圓夢當頭家!

圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署 提供 分享 facebook