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「2019微創鳳凰成果展售 揪你一起逛市集」

2019-09-16 00:00文／ 勞動部勞動力發展署中彰投分署 提供

勞動部勞動力發展署中彰投分署於本(108)年9月22日(星期日)8:00至15:00於彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹綠色隧道(東螺溪生態教育園區)舉辦「2019勞動部勞動力發展署中彰投分署微型創業鳳凰成果展售」活動。現場除發放免費集點券，提供試吃、試喝、體驗品外，參加者可憑集點劵及購物憑證兌換精美小禮物，送完為止，敬請把握喔!

勞動部勞動力發展署中彰投分署為協助民眾創業，推動「微型創業鳳凰貸款」及「就業保險失業者創業貸款」。申請資格以45-65歲中高齡民眾、20-65歲女性朋友、離島居民及失業者為免費輔導申貸對象，並推出免保人、免擔保品、低利率、免費輔導等措施，申貸金額從新台幣100萬元更提高至新台幣 200 萬元，讓有意創業的民眾輕鬆圓夢當頭家!

圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署 提供
圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署 提供
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本次微型創業鳳凰成果展售，邀請到鳳凰商家「撒拉弗創意設計有限公司」提供限量免費束口袋拓印，讓參與活動的民眾可以體驗獨特創意手作小物；另有「古溜黑白飲」、「皇賀雞腳凍」等其它7家商家展售特色商品。透過活動民眾將更加了解微型創業的內容，現場也提供免費創業顧問的指導，讓有意創業的民眾，藉由本次的活動，能利用有效的協助管道，開創成功的創業道路，為自己的幸福與薪水加分。報名創業課程及創業輔導專線0800-092-957，或可上網「微型創業鳳凰網站」查看相關資訊。

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