這家餐廳不一樣！ 享美食助弱勢心更美

2019-09-11 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



童庭基金會在台中市烏日新興路612巷內開設的社區廚房「種子廚房」，周一到周五供應午、晚餐，一周公布一次當周菜色，每天不一樣，不但提供老人送餐服務，社區民眾也能享用。童庭基金會執行長葉裕明說，希望透過正常供餐，讓社區民眾都能消費，盈餘就可回饋給弱勢學童及長輩。

童庭基金會執行長葉裕明說明，社區廚房「種子廚房」最早的想法是要為社區老人提供送餐服務，希望餐點 能夠堅持食品安全，平價又美味，採用在地小農安全食材，周一到周五供應午、晚餐，後來思考為何不擴及社區廚房。

葉裕明指出，童庭基金會在今年四月設立「種子廚房」，以「社區互助」模式，有能力的人正常消費，產生的盈餘 用來回饋社區弱勢長輩及學童，讓弱勢族群用些許的餐費就可以享受到營養健康的餐食，從吃開始 照顧到社區內老、中、幼三代吃的健康。

「種子廚房」位於烏日新興路巷內，周一至周五營業，裡頭空間明亮，布置溫馨又有人情味，牆壁上還有可愛插畫，以及當周的午、晚餐菜色。

葉裕明說，午餐、晚餐菜色每天不同，一周公布一次，每一餐為90元，希望透過正常供餐，讓一般人都可以消費，種子廚房的盈餘就可回饋給弱勢學童及長輩，弱勢民眾若來消費只要30元就可吃一餐。