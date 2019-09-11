退休將領被餵飯 6年級生開高年級咖啡館有洋蔥

2019-09-11 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



６年級生的童庭基金會執行長葉裕明４年前放下台北事業，回台中市烏日接下童庭基金會，背後有洋蔥。

葉裕明說，高中家裡經營養護機構，常要協助機構內老人家餵飯，曾目睹退休將領無法接受被餵飯，感嘆「活著沒價值」，也有長輩退休後待在家鬱鬱寡歡 沒多久就往生，他的爺爺葉童庭４年前過世，守喪期間得知爺爺生前幫助很多人，他毅然放下台北事業，承繼爺爺的志業，打造「老有所用」平台，其中「種子手作坊」咖啡館包括咖啡手、服務生都是高年級生。

葉裕明在台北打拚多年，回烏日挨家挨戶邀老人當志工，一度被誤認是詐騙集團，還好嬸嬸介紹從烏日農會退休的陳慧美，延攬為基金會副執行長，開辦長青學苑等，很多長者反映，上完咖啡課、烘焙課，沒機會一展長才，於是成立「種子手作坊」，把教室改為咖啡館、烘焙坊。

葉裕明說，「種子手作坊」咖啡館對外營業，裡頭咖啡、甜點都是長者手藝，連彩繪牆也是長者情商子女完成，咖啡館內的高年級咖啡手、服務生很珍惜工作時光，一天三班，都會提早到，工作認真，交換內容寫在工作日誌上，相當敬業。

70歲林子良說，４年前從服務46年的台灣自來水公司退休，一度徬徨退休後要做什麼，直到看到童庭基金會宗旨「老有所用」，覺得這句話很中肯，開始當志工，也到長青學苑上課學煮咖啡，如今加入種子咖啡館咖啡手行列，剛開始很怕遇到內行，手會抖，現在上手了，老神在在。