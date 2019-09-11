家族6人不菸不酒罹患肺線癌 他抗空汙出奇招

2019-09-11 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



空汙是全球面臨的嚴峻問題，很多民眾為了對抗空汙，讓室內有好的空氣品質，有的加裝空氣交換系統並且加掛濾網，有的採購室內空氣清淨機。台灣普特絲總經理黃振明因家族有6人不菸不酒卻罹患肺線癌，為翻轉家族宿命，引進防霾紗網，透過使用空氣清淨機、改換防霾紗窗，雙重防護抗空汙。

全熱交換器或空氣交換系統加掛濾網，適合預留通風孔的大樓建案；空氣清淨機需精算效能、耗電量，也要注意耗材與保養，定期更換及清潔濾網。

黃振明說，家族中有6人不菸不酒卻罹患肺線癌，他開始使用室內空氣清淨機，發現空汙季，戶外空氣品質不佳，只能緊閉門窗，但很擔心室內空氣不流通反而更不利健康，2年前引進荷蘭專利防霾紗網，採用靜電阻斷加上物理攔截，經實驗證實PM10阻隔率大於90％，PM2.5阻隔率達88％，可搭配室內空氣清淨機使用，防霾紗網保養方式，透過抹布擦拭、水洗清潔。