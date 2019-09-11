偏鄉復健不再路迢迢 長照專車助癱瘓的她站起來

2019-09-11 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



21歲蘇思函4年前就讀五專時因過度熬夜中風，經開刀治療，仍半身癱瘓，學業中斷，回台中市和平區梨山部落休養，沉重的車資中斷復健，直到去年台中市開辦長照2.0交通接送服務，得以下山復健，如今可到處行走。住台中和平區環山部落81歲洪老先生原本一天要吃6種藥，也因此減輕藥量改為復健；從台中環山部落搭乘長照專車抵達宜蘭羅東聖母醫院，繞過山路需要兩小時。

台中市衛生局說，台中市政府為解決失能者復健或就醫交通接送的問題，去年起推動長照2.0交通接送服務，補助交通費用，一般區域失能等級4級以上者，每人每月最高補助8趟、單趟最高可補助230元，偏鄉和平區民眾失能等級2級以上，即可接受這項服務、單趟最高補助300元，考量偏鄉就醫不便，鄰近縣市如苗栗縣、彰化縣及宜蘭縣都可以就近就醫或復健。

台中市衛生局統計，截至今年九月六日，台中市長照2.0交通接送服務共布建32家交通特約單位，計有97輛交通車提供服務，其中，為增加台中市偏鄉和平區接送服務，衛生局從去年8月，新增4輛專車提供交通接送服務。統計今年到8月底，全中市共計有43267人次搭乘長照專車，其中和平地區服務593人次。