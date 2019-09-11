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關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

偏鄉復健不再路迢迢 長照專車助癱瘓的她站起來

2019-09-11 09:04聯合報 記者趙容萱╱即時報導

21歲蘇思函4年前就讀五專時因過度熬夜中風，經開刀治療，仍半身癱瘓，學業中斷，回台中市和平區梨山部落休養，沉重的車資中斷復健，直到去年台中市開辦長照2.0交通接送服務，得以下山復健，如今可到處行走。住台中和平區環山部落81歲洪老先生原本一天要吃6種藥，也因此減輕藥量改為復健；從台中環山部落搭乘長照專車抵達宜蘭羅東聖母醫院，繞過山路需要兩小時。

台中市衛生局說，台中市政府為解決失能者復健或就醫交通接送的問題，去年起推動長照2.0交通接送服務，補助交通費用，一般區域失能等級4級以上者，每人每月最高補助8趟、單趟最高可補助230元，偏鄉和平區民眾失能等級2級以上，即可接受這項服務、單趟最高補助300元，考量偏鄉就醫不便，鄰近縣市如苗栗縣、彰化縣及宜蘭縣都可以就近就醫或復健。

台中市衛生局統計，截至今年九月六日，台中市長照2.0交通接送服務共布建32家交通特約單位，計有97輛交通車提供服務，其中，為增加台中市偏鄉和平區接送服務，衛生局從去年8月，新增4輛專車提供交通接送服務。統計今年到8月底，全中市共計有43267人次搭乘長照專車，其中和平地區服務593人次。

台中市政府衛生局說明，為了更提升交通接送服務量能，今年度已辦理第2波獎助計畫徵求服務單位，預定於9月9日評選，提升服務量能。台中市民如需申請長照服務，請撥打1966專線，或撥25152888台中市長期照顧中心專人服務，也可上網到「台中市長期照顧中心」網站線上申請。

蘇思函中風半身癱瘓，坐長照專車從台中環山部落到宜蘭復健。圖／本報資料照片
蘇思函中風半身癱瘓，坐長照專車從台中環山部落到宜蘭復健。圖／本報資料照片
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台中市衛生局長照
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