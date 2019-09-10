不只挪威選手戴埔鹽順澤宮帽 彰縣警機車還到伊拉克巡邏
挪威選手艾登勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍，他頭上戴著印著彰化「埔鹽順澤宮」宮帽，讓順澤宮帽一夕爆紅，彰化也沾上不少光彩。其實，類似順澤宮帽飄洋過海爆紅的例子，還有彰化縣警局警用機車到伊拉克巡邏，以及彰化縣前縣長卓伯源的背心流落到印度，都曾在網路引起熱議。
艾登抵達終點時，戴的順澤宮冠軍帽爆紅後，順澤宮宮帽十分搶手，各地紛紛登記索取，想沾沾順澤宮冠軍帽的福氣，2天來，已登記3000頂，廟方應接不暇，正趕工生產，免費與索取者結緣，網路上甚至已有每頂200元兜售。彰化縣長王惠美在在臉書上表示，已式邀請艾登來台，代言即將展開的彰化縣7項馬拉松賽事。
3年前，一輛已報廢的彰化縣警用機車，出現在7000公里外的伊拉克，成為當地軍警巡邏用車，照片登上美聯社，兩名大鬍子壯漢共乘一輛白色機車，車上「彰化縣警察局巡邏機車」幾個大字，有網友打趣說，台灣成了「世界警察」，有人稱是另類的「台灣之光」，不過，也有人擔心IS若誤認台灣「軍援」伊拉克，「會不會動怒對台灣發動攻擊？」
不只伊拉克，也有國人在柬埔寨白馬市街頭發現屏東警用機車，竟搖身一變成為當地的「嘟嘟車」，奔馳在大街小巷載客。因車身仍留有縣警局等字樣，讓台灣旅客看了特別親切。高雄縣市合併前，前高雄縣警局報廢的警用機車也曾出現在菲律賓。
警方為此提出檢討，強調這批警用機車因達使用年限，早年因只能以廢鐵處理，加上未強制規定，拍賣時，未將標示徹底清除，得標廠商轉售堪用車輛到國外，才會出現這種現象，往後將要求得標廠商切實清除單位標示，避免類似狀況再發生。
台灣有一段時間，因鐵價居高不下，水溝蓋時常失竊，彰化、南投及宜蘭的水溝蓋，竟然出現在大陸一些城市「服務」。
台灣捐贈舊衣物的風氣很盛，很多也都流落到國外，因此，去年12月，有民眾到旅度旅遊拍到一名喀什米爾拍人穿著彰化縣前縣卓伯源的背心，被網友笑稱卓伯源要到印度參選，甚至連學生制服、軍服都有，也都成了話題。
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