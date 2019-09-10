不只挪威選手戴埔鹽順澤宮帽 彰縣警機車還到伊拉克巡邏

2019-09-10 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



一輛已報廢的彰化縣警用機車，出現在7000公里外的伊拉克，成為當地軍警巡邏用車，照片登上美聯社。圖／美聯社 分享 facebook 挪威選手艾登勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍，他頭上戴著印著彰化「埔鹽順澤宮」宮帽，讓順澤宮帽一夕爆紅，彰化也沾上不少光彩。其實，類似順澤宮帽飄洋過海爆紅的例子，還有彰化縣警局警用機車到伊拉克巡邏，以及彰化縣前縣長卓伯源的背心流落到印度，都曾在網路引起熱議。

艾登抵達終點時，戴的順澤宮冠軍帽爆紅後，順澤宮宮帽十分搶手，各地紛紛登記索取，想沾沾順澤宮冠軍帽的福氣，2天來，已登記3000頂，廟方應接不暇，正趕工生產，免費與索取者結緣，網路上甚至已有每頂200元兜售。彰化縣長王惠美在在臉書上表示，已式邀請艾登來台，代言即將展開的彰化縣7項馬拉松賽事。

3年前，一輛已報廢的彰化縣警用機車，出現在7000公里外的伊拉克，成為當地軍警巡邏用車，照片登上美聯社，兩名大鬍子壯漢共乘一輛白色機車，車上「彰化縣警察局巡邏機車」幾個大字，有網友打趣說，台灣成了「世界警察」，有人稱是另類的「台灣之光」，不過，也有人擔心IS若誤認台灣「軍援」伊拉克，「會不會動怒對台灣發動攻擊？」

不只伊拉克，也有國人在柬埔寨白馬市街頭發現屏東警用機車，竟搖身一變成為當地的「嘟嘟車」，奔馳在大街小巷載客。因車身仍留有縣警局等字樣，讓台灣旅客看了特別親切。高雄縣市合併前，前高雄縣警局報廢的警用機車也曾出現在菲律賓。

警方為此提出檢討，強調這批警用機車因達使用年限，早年因只能以廢鐵處理，加上未強制規定，拍賣時，未將標示徹底清除，得標廠商轉售堪用車輛到國外，才會出現這種現象，往後將要求得標廠商切實清除單位標示，避免類似狀況再發生。

台灣有一段時間，因鐵價居高不下，水溝蓋時常失竊，彰化、南投及宜蘭的水溝蓋，竟然出現在大陸一些城市「服務」。