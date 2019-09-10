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盧秀燕縣市長調查墊底 洪慈庸：跟韓國瑜爭最後一名？

2019-09-10 19:54聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市長盧秀燕。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
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天下雜誌公布縣市首長施政滿意度調查，高雄市長韓國瑜在22縣市中墊底，全台人口第二大都市的台中市盧秀燕則全國倒數第二。立委洪慈庸今天在臉書表示，「全台22縣市調查，盧秀燕市長跑去跟韓國瑜爭滿意度最後一名？台中人情何以堪？」台中市府新聞局長吳皇昇指出，任何民調市府都會參考，「市府團隊不會待在象牙塔內自我安慰」，而是誠實面對市民的需求，不喊大話，務實處理市政問題。

洪慈庸表示，全台22縣市調查，台中盧秀燕市長跑去跟韓國瑜爭滿意度最後一名？更誇張的是，在縣市總體競爭力的5個指標裡竟然拿下3個六都最後。除了經濟力和文教力有好表現外，「環境力、施政力、社福力」都掉到六都墊底。台中人情何以堪？

洪慈庸強調，人民給機會，拜託認真對待，做到承諾的好空氣好經濟，也徹底檢討今年以來的紙風車事件、賣掉社宅用地的決策，好好面對吧！

中市府新聞局長吳皇昇表示，任何民調市府都會參考，短期民調有高有低，重點是長期的趨勢。以這次天下雜誌所做的縣市長滿意度暨競爭力調查來說，台中市的總排名跟去年一樣是六都第五，但特別注意的是，台中的文教力排名是六都第二，表現亮眼，這對市府來說是很大的鼓勵，感謝市民朋友的肯定，市府團隊會做對的事情，對台中有利都會去執行。

吳皇昇說，市府團隊絕對虛心接受任何民意的檢驗和回饋，從中檢討及策勵自己，努力回應市民的需求，市府團隊不會待在象牙塔內自我安慰，而是誠實面對市民的需求，不喊大話，務實處理市政問題。

吳皇昇表示，目前台中市許多建設和政策都在如火如荼地推動中，例如會展中心、台中巨蛋、綠美圖等建設都在開展、市政路已確立打通工程，捷運綠線也即將通車，公托公幼逐漸倍增，又建立投資招商單一窗口，落實路面燙平專案，強力執行治安靜城專案等。台中市民相當理性且具有質感，市府團隊會持續務實前進，和市民一起為台中的未來努力。

天下雜誌公布縣市首長施政滿意度調查，全台人口第二大都市的台中市長盧秀燕全國倒數第...
天下雜誌公布縣市首長施政滿意度調查，全台人口第二大都市的台中市長盧秀燕全國倒數第二。立委洪慈庸今天在臉書表示，「全台22縣市調查，盧秀燕市長跑去跟韓國瑜爭滿意度最後一名？台中人情何以堪？」圖／取自洪慈庸臉書
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韓國瑜台中市天下雜誌盧秀燕洪慈庸
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