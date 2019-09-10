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埔鹽順澤宮帽爆紅 王惠美邀挪威選手到彰化參加馬拉松

2019-09-10 19:42聯合報 記者林宛諭╱即時報導

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）8日參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，因載著彰化「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽順利奪冠，讓台灣這頂宮廟帽一夕爆紅，彰化縣長王惠美已親自到艾登的臉書和IG留言，邀請他到彰化參加彰化縣馬拉松嘉年華，並到埔鹽鄉順澤宮參拜，來體驗彰化的美食、美景及美麗的人情味。

「一夕爆紅了！另類台灣行銷彰化之光！」王惠美也在自己的臉書粉絲團po文說，彰化「埔鹽順澤宮」登法國鐵人世錦賽舞台，「挪威三鐵選手（Gustav Iden）奪冠，頭戴「彰化埔鹽順澤宮」鴨舌帽，真是太帥了」，「惠美已經寫信邀請他，希望他可以來參加彰化縣7場馬拉松賽事」。

23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）在日本撿到埔鹽順澤宮的帽子，視為是會帶給他幸運的帽子，而戴著這頂帽子8日參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，以3小時52分35秒的成績奪冠，他更在自己IG寫下「我真的好愛台灣」。

艾登讓彰化埔鹽順澤宮也登上國際舞台，王惠美寫信邀請艾登到彰化參加馬拉松賽，希望透過馬拉松跑旅路線行腳彰化，彰化縣將以最熱忱的待客熱情招待他。

而爆紅的埔鹽順澤宮帽子成為人人要搶的幸運帽，順澤宮已接到二千多名民眾預約要這頂帽子，順澤宮將免費送給民眾，還會蓋上廟章、過火，以防坊間「冒牌」的順澤宮帽子。

王惠美說，歡迎艾登到順澤宮參拜，並前來參加彰化馬拉松賽，彰化10到12月七場馬拉松賽事，包括社頭織足盃超半程馬拉松、員林獅子盃路跑、田中馬拉松、戀戀二水 跑水馬拉松、鹿港馬拉松、Formosa樂活盃彰化親子路跑、二林伯立歐蕎麥馬預估將吸引海內外約4萬名選手參賽，沿途會設置許多補給站，提供彰化在地特產給選手們品嘗，如社頭芭樂、員林蜜餞、二林蕎麥、鹿港糕餅等，為選手打氣，預估也將帶動彰化運動經濟 1.2 億元產值。

彰化縣長王惠美已親自到艾登的臉書和IG留言，邀請他到彰化參加彰化縣馬拉松嘉年華，...
彰化縣長王惠美已親自到艾登的臉書和IG留言，邀請他到彰化參加彰化縣馬拉松嘉年華，並到埔鹽鄉順澤宮參拜，來體驗彰化的美食、美景及美麗的人情味。圖／翻攝自王惠美臉書
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挪威選手艾登（Gustav Iden）在日本撿到埔鹽順澤宮的帽子，視為是會帶給他...
挪威選手艾登（Gustav Iden）在日本撿到埔鹽順澤宮的帽子，視為是會帶給他幸運的帽子，戴著這頂帽子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，他更在自己IG寫下「我真的好愛台灣」。圖／翻攝自Gustav_iden IG
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