台中潭子福貴路打通工程動工 串聯最後一哩路

2019-09-10 19:00 中央社 台中10日電



台中市潭子區外環路一期道路工程今天開工，台中市政府表示，這項工程將既有福貴路打通向西銜接中山路，預計明年5月完工，將成為連通潭子區中山路周圍交通要道。

台中市建設局今天舉行開工祈福典禮，台中市副市長楊瓊瓔、無黨籍立委洪慈庸等人都出席動工儀式，期許建設局如期在明年5月完成這項工程。

楊瓊瓔表示，雖然只有短短60公尺道路未打通，但是底下玄機很多，感謝市府建設局協調各機關一同合作，包括水公司汰換自來水管線、內政部營建署補助開闢經費、公路總局支援相關技術、水利會打造箱涵等，因為有大家團結合作，福貴路打通工程才能順利動工，期許建設局如期在明年5月完成這項工程。

洪慈庸則指出，外環路通車其中最重要的是台三線中山路校栗林橋箱涵銜接工程，因校栗林橋近40年未改建，為了安全，特別協助爭取校栗林橋箱涵改建工程經費新台幣2000萬元，由公路總局全額負擔，盼未來外環路工程完工，道路連接更便利更安全，完成串聯的最後一哩路。

建設局說明，潭子區外環路（一號）一期道路工程就是福貴路打通至中山路工程，自民國94年起，由北往南用地開始逐年徵收，95年起由內政部營建署中區工程處配合徵收進度闢建；因遇鐵路高架施作及鐵路換軌作業，採兩階段施作，第一階段工程已於103年底完工，目前僅剩最後一哩路即可完成全路幅銜接。

建設局表示，今天開工的是福貴路打通工程第二階段，完工後將可分攤部分中山路及往東聯絡慈濟院區的車流，並與鐵路高架後的綠空廊道串聯。