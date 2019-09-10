東螺溪戀戀欒樹節 22日動物派對熱鬧登場

2019-09-10 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



現在正是台灣欒樹的開花季節，第三屆東螺溪「戀戀欒樹節」即將在本月22日登場，今年以「動物派對」為主題，不但邀請員林「探索樂園」的恐龍也來東螺溪一遊，同時大慶商工的學生更是化身成各種動物，要與恐龍一起踩街遊行。另外還有數十隻金剛鸚鵡、彩色的泡泡，以及上百個文創攤位，豐富的活動和文創商品，要讓參與的民眾度過一個熱鬧的周末假期。

主辦戀戀欒樹節的湖埔社區大學執行長林淑玲說，戀戀欒樹節今年已經是第三年舉辦，去年舉辦了千人躺街賞花活動，今年則是邀請千人進行「傳遞水資源」活動，有五顆大球象徵水資源，要在民眾手上傳遞，象徵水資源的流動，同時遊客們坐在東螺溪畔，只要抬頭就能看見台灣欒樹盛開的金黃色花朵，或是可愛的粉色蒴果。湖埔社區大學專案經理謝文猷說，今年的台灣欒樹開花早，現在已經開了五成，到22日時，剛好會有一半黃花、一半蒴果的樣貌，「四色花」最美的樣子剛好可以呈現在眾人眼前。