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東螺溪戀戀欒樹節 22日動物派對熱鬧登場

2019-09-10 17:59聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

現在正是台灣欒樹的開花季節，第三屆東螺溪「戀戀欒樹節」即將在本月22日登場，今年以「動物派對」為主題，不但邀請員林「探索樂園」的恐龍也來東螺溪一遊，同時大慶商工的學生更是化身成各種動物，要與恐龍一起踩街遊行。另外還有數十隻金剛鸚鵡、彩色的泡泡，以及上百個文創攤位，豐富的活動和文創商品，要讓參與的民眾度過一個熱鬧的周末假期。

主辦戀戀欒樹節的湖埔社區大學執行長林淑玲說，戀戀欒樹節今年已經是第三年舉辦，去年舉辦了千人躺街賞花活動，今年則是邀請千人進行「傳遞水資源」活動，有五顆大球象徵水資源，要在民眾手上傳遞，象徵水資源的流動，同時遊客們坐在東螺溪畔，只要抬頭就能看見台灣欒樹盛開的金黃色花朵，或是可愛的粉色蒴果。湖埔社區大學專案經理謝文猷說，今年的台灣欒樹開花早，現在已經開了五成，到22日時，剛好會有一半黃花、一半蒴果的樣貌，「四色花」最美的樣子剛好可以呈現在眾人眼前。

除此之外，湖埔社區大學還設計了闖關遊戲和種子DIY，民眾可以帶著全家大小一起認識東螺溪的生態、植物種子之美，藉著闖關遊戲，則能讓民眾認識蝴蝶、水鳥、青蛙等各種昆蟲或動物，還會有獨角仙套圈圈、生態拼圖遊戲等豐富活動，歡迎喜歡生態的民眾一起來參與。

今年東螺溪戀戀欒樹節將有數十隻金剛鸚到場，在東螺溪畔飛翔。記者凌筠婷／攝影
今年東螺溪戀戀欒樹節將有數十隻金剛鸚到場，在東螺溪畔飛翔。記者凌筠婷／攝影
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東螺溪戀戀欒樹節請來泡泡達人，要讓參與的民眾和孩童一起玩泡泡，享受童年樂趣。記者...
東螺溪戀戀欒樹節請來泡泡達人，要讓參與的民眾和孩童一起玩泡泡，享受童年樂趣。記者凌筠婷／攝影
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東螺溪戀戀欒樹節請來泡泡達人，要讓參與的民眾和孩童一起玩泡泡，享受童年樂趣。記者...
東螺溪戀戀欒樹節請來泡泡達人，要讓參與的民眾和孩童一起玩泡泡，享受童年樂趣。記者凌筠婷／攝影
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水資源社區大學文創
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