清潔隊員成廢家電修理王 每年讓百台丟棄電風扇重生

2019-09-10 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣埤頭鄉清潔隊員徐輝章長期將資源回收來的電器、腳踏車修繕再利用，一年約可讓100台電風扇重生，清潔隊再辦跳蚤市場讓產品找到新主人，每年約有1萬多元收入經費作為公所急難救助基金，徐輝章獲得今年全國模範清潔人員「獨一無二傑出貢獻獎」、「廢家電修理王」等表揚。

徐輝章平日是資源回收車司機，在清潔隊服務26年，他平時中午休息時間仍待在隊上，發現許多被丟棄的小家電只是小故障，甚至還有7、8成新，無師自通動手修理，他說，電風扇有時只是保險絲燒壞，換過就能繼續使用，近期還修好掃地機器人，二手電風扇常是50、100元等低價販售給公所人員或民眾，相當搶手。

徐輝章也坦承不是什麼都能維修成功，許多新型態的電子面板損壞他也沒輒，只盡可能讓廢電器能再利用，部分電鍋、熱水壺等則須以重組方式，將合適的零件拆解配對使用。

埤頭清潔隊長謝左民說，回收價格近年低落，就算將家電拆解送回收，收入也有限，但經過同仁巧手，讓被丟掉的東西重生，等於減少製造廢棄物，除了二手電風扇常有人搶先預訂外，輪胎、煞車有問題的腳踏車經維修，也是本地工廠移工的最愛。