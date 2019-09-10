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Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部給緩衝期

清潔隊員成廢家電修理王 每年讓百台丟棄電風扇重生

2019-09-10 17:43聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣埤頭鄉清潔隊員徐輝章長期將資源回收來的電器、腳踏車修繕再利用，一年約可讓100台電風扇重生，清潔隊再辦跳蚤市場讓產品找到新主人，每年約有1萬多元收入經費作為公所急難救助基金，徐輝章獲得今年全國模範清潔人員「獨一無二傑出貢獻獎」、「廢家電修理王」等表揚。

徐輝章平日是資源回收車司機，在清潔隊服務26年，他平時中午休息時間仍待在隊上，發現許多被丟棄的小家電只是小故障，甚至還有7、8成新，無師自通動手修理，他說，電風扇有時只是保險絲燒壞，換過就能繼續使用，近期還修好掃地機器人，二手電風扇常是50、100元等低價販售給公所人員或民眾，相當搶手。

徐輝章也坦承不是什麼都能維修成功，許多新型態的電子面板損壞他也沒輒，只盡可能讓廢電器能再利用，部分電鍋、熱水壺等則須以重組方式，將合適的零件拆解配對使用。

埤頭清潔隊長謝左民說，回收價格近年低落，就算將家電拆解送回收，收入也有限，但經過同仁巧手，讓被丟掉的東西重生，等於減少製造廢棄物，除了二手電風扇常有人搶先預訂外，輪胎、煞車有問題的腳踏車經維修，也是本地工廠移工的最愛。

徐輝章10多年來修家電有口碑，鄉長杜懿彩鼓勵清潔隊成立鄉內清潔隊「電器醫院」，目前有腳踏車科、電風扇科、小家電科，也希望培養有興趣的同仁一起做，讓好藝能夠傳承，落實資源循環利用。

埤頭鄉清潔隊員徐輝章（左）是廢家電維修王，鄉長杜懿彩規劃在隊部成立電器醫院。記者...
埤頭鄉清潔隊員徐輝章（左）是廢家電維修王，鄉長杜懿彩規劃在隊部成立電器醫院。記者林敬家／攝影
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埤頭鄉清潔隊員徐輝章（中）是廢家電維修王，獲得今年全國模範清潔人員獨一無二傑出貢...
埤頭鄉清潔隊員徐輝章（中）是廢家電維修王，獲得今年全國模範清潔人員獨一無二傑出貢獻獎。記者林敬家／攝影
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埤頭鄉清潔隊員徐輝章（右）是廢家電維修王。記者林敬家／攝影
埤頭鄉清潔隊員徐輝章（右）是廢家電維修王。記者林敬家／攝影
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資源回收台電
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