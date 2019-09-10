中市汽機車數量成長驚人 市府辦「讓車停下來」活動

2019-09-10 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市近年汽機車輛數日益增長，為改善空品，並減少民眾私人運具的使用頻率，中市府首度舉辦「讓車停下來，低碳動起來」活動，由市府各局處首長帶領民眾，以騎自行車或步行方式，繞行台灣大道市政大樓府後廣場，推廣低碳交通，並展現改善台中空氣品質的決心。

環保局指出，今年1至8月PM2.5平均值17.1微克，較去年同期19.2微克，改善2.1微克；今年1至8月空氣品質不良(AQI＞100)累積天數25天，相較去年同期43天，減少約4成，顯示空品確實改善中。

環保局表示，去年底台中市汽機車數共280萬681輛，今年7月增加至281萬8593輛，車輛數成長快速，為此，市府今年響應由歐洲國家所發起的「國際無車日」，將於9月21日由市府各局處首長表率參與活動，並號召民眾共襄盛舉，鼓勵民眾減少汽機車輛使用頻率，改搭大眾運輸工具，藉此改善空品。

活動當天邀請民眾自備自行車、租賃iBike或徒步方式參與無車日活動，凡事先於網路報名，並於活動時間內完賽的前500名民眾，可獲已儲值100元的悠遊卡一張；網路開放報名不到一天，500個名額已額滿，報名踴躍。