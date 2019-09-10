「順澤宮」幸運帽預約近3千 廟方蓋章防盜版牟利

2019-09-10 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



「順澤宮」出品的幸運帽有關防章。記者林敬家／攝影 分享 facebook 挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）戴上印有彰化埔鹽鄉「順澤宮」字樣的帽子參加法國尼斯鐵人三項世錦賽奪冠，消息一傳開，昨天廟方已有1700頂帽子預定，今天上午熱度不減，也超過700多人登記，但最快也要等到12日才會製作完成。

Gustav Iden在他自己的IG動態上大喊「我真的很愛台灣！30分鐘的電視節目談論我的帽子…哈哈，好不真實。」還附上電視節目youtube連結，也因為這頂帽子讓他新增許多追蹤粉絲，對於Gustav Iden被高度討論，彰化縣長王惠美昨天也貼臉書指出，已正式邀請戴幸運帽奪冠的挪威三鐵選手Gustav Iden來台，代言即將展開的彰化縣7場馬拉松賽事。

埔鹽順澤宮今天仍有朝聖人潮，排隊登記索取這頂「幸運帽」，但網路上已有人以每頂200元販售順澤宮帽子，也有三鐵公司打算請廠商做成自家與順澤宮的聯名產品，順澤宮法務組長許維樵說，挪威冠軍選手所戴的帽子是最新版本，目前趕工與信眾結緣的帽子也會是最新版本，廟方純粹免費提供給結緣，會在正版帽子蓋上印章，也就是廟方關防章，以防止有人利用帽子牟利。