共融遊具中央開支票要地方兌現 中市議員：不補助玩什麼

2019-09-10 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



中央衛福部要求學校建置共融遊具，學校沒錢，中央決定暫緩3年。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 中央修訂「兒童遊戲場設施安全管理條例」標準加嚴並訂3年緩衝期，但地方財政困窘，各校推動困難重重，台中市副市長楊瓊瓔今天強調，雖然中央將緩衝期延到112年，但這只是治標、不能治本，中央既然訂了新標準，就要給學校經費去執行，改善校園現有的遊具。

衛福部在2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理條例」標準加嚴，原訂明年1月25日前沒有改善並檢驗合格，依法必須拆除。讓各校頗困擾。

中央修法要求地方配合，但地方財政困窘，全台各公立學校推動相當困難，至今改善率及完成備查率都很低，校方及家長怨聲四起，

台中市議員張廖乃綸表示，她不反對共融遊具，但多數學校的遊具安全堪用，如果要拆除又不補助經費，要學童下課玩什麼？

她指出，前市長林佳龍動用第二預備金250萬建置3座共融遊具，可以看得出來學校沒有錢，才須動用第二預備金，不可能讓各校都向市長要二備改善。中央既要修法，也須同步給錢，不能開支票卻要地方兌現。

台中市副市長楊瓊瓔今天主持市政會議時，特別詢問教育局長楊振昇與中央溝通的進度。

楊振昇表示，這是全國問題，他也曾在全國教育局處長會議中提出，教育部的答覆是目前在經費上補助有困難，和衛福部討論的結果，將緩衝期延到到112年，但這只是治標，不能治本。

副市長楊瓊瓔也強調，中央既然訂了新標準，就要給學校經費去執行改善。