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彰檢反賄選推Q版長輩圖 清潔車趴趴走當宣傳車

2019-09-10 15:12聯合報 記者林敬家╱即時報導

第15屆總統暨立委選舉將於明年1月11日舉辦，彰化地檢署為宣傳反賄選，與在地清潔車、復康巴士、台電與水利署第四河川局等工作車合作，將車輛作為移動式宣傳看板，彰檢還組成團隊設計Q版長輩貼圖，讓反賄選深入民眾生活。

彰化地檢署今天組成車隊，檢察長徐錫祥與台中高分檢檢察長謝榮盛一起站上吉普車，帶領著哈雷重機車隊與反賄行動車輛進到員林市區舉行反賄遊行，徐錫祥說，台灣民主得來不易，對岸正流血流汗為的就是爭取民主，民眾不應該選舉時輕易被收買，有候選人賄選需要耗盡上億元家產換取選票，當選後4年不可能賺得回來，這可能就會衍伸出貪瀆問題，公共建設、民眾福利等縮水，這是大家所不樂見的。

由於總統與立委選舉屬於大選區選舉，今年地檢署將反賄選重點放在「雲端」，利用網路社群廣為宣傳，彰檢發揮創意，由觀護人等組成貼圖設計小組，以彰檢檢察長徐錫祥與主任觀護人蔡欣樺的形象，完成多組Q版貼圖，有常見的「揪咪」、「OK」、「母湯蛤」等生活用語，中秋將至還有新版「平安柚幸福」、「要幸福喔」等應景圖。

蔡欣樺說，原本想在LINE上架，卻發現免費貼圖至少要付上架費200到300百萬，實在無力負擔，改以長輩貼圖讓民眾使用；至於廣告海報也曾考慮刊登在YouBike上，但一輛車的廣告費就要1500元，後來與地方機關合作，包括清潔車、復康巴士以及台電工作車等，常在路上趴趴走，預計也能達到高曝光。

彰化地檢署設計Q版長輩貼圖，也受法務部青睞，廣為使用。記者林敬家／翻攝
彰化地檢署設計Q版長輩貼圖，也受法務部青睞，廣為使用。記者林敬家／翻攝
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彰化地檢署主任觀護人蔡欣樺與團隊設計Q版貼圖受到歡迎。記者林敬家／攝影
彰化地檢署主任觀護人蔡欣樺與團隊設計Q版貼圖受到歡迎。記者林敬家／攝影
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彰化地檢署檢察長徐錫祥（右）與台中高分檢檢察長謝榮盛一起站上吉普車，帶領哈雷重機...
彰化地檢署檢察長徐錫祥（右）與台中高分檢檢察長謝榮盛一起站上吉普車，帶領哈雷重機車隊與反賄行動車輛進到員林市區展開反賄遊行。記者林敬家／攝影
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彰化地檢署今天啟動反賄行動聯盟。記者林敬家／攝影
彰化地檢署今天啟動反賄行動聯盟。記者林敬家／攝影
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貼圖賄選
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