彰檢反賄選推Q版長輩圖 清潔車趴趴走當宣傳車

2019-09-10 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



第15屆總統暨立委選舉將於明年1月11日舉辦，彰化地檢署為宣傳反賄選，與在地清潔車、復康巴士、台電與水利署第四河川局等工作車合作，將車輛作為移動式宣傳看板，彰檢還組成團隊設計Q版長輩貼圖，讓反賄選深入民眾生活。

彰化地檢署今天組成車隊，檢察長徐錫祥與台中高分檢檢察長謝榮盛一起站上吉普車，帶領著哈雷重機車隊與反賄行動車輛進到員林市區舉行反賄遊行，徐錫祥說，台灣民主得來不易，對岸正流血流汗為的就是爭取民主，民眾不應該選舉時輕易被收買，有候選人賄選需要耗盡上億元家產換取選票，當選後4年不可能賺得回來，這可能就會衍伸出貪瀆問題，公共建設、民眾福利等縮水，這是大家所不樂見的。

由於總統與立委選舉屬於大選區選舉，今年地檢署將反賄選重點放在「雲端」，利用網路社群廣為宣傳，彰檢發揮創意，由觀護人等組成貼圖設計小組，以彰檢檢察長徐錫祥與主任觀護人蔡欣樺的形象，完成多組Q版貼圖，有常見的「揪咪」、「OK」、「母湯蛤」等生活用語，中秋將至還有新版「平安柚幸福」、「要幸福喔」等應景圖。