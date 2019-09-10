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黃國昌質疑家具店違法營業 中市府將查報裁罰

2019-09-10 14:10中央社 台中10日電

台中市環中路一段的紐約家具設計中心違反使用農地使用，立委黃國昌（左二）當面質疑台...
台中市環中路一段的紐約家具設計中心違反使用農地使用，立委黃國昌（左二）當面質疑台中市都發和農業局官員何以多年來任其經營卻不管。記者黃寅／攝影
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時代力量立委黃國昌今天邀集相關單位到台中市會勘連鎖家具賣場，他表示，這家賣場在國有農地違規使用，還違反消防法規，他質疑相關行政機關縱容及放任，將進一步追究責任。

黃國昌上午邀集國有財產署中區分署、行政院農業委員會、台中市政府都市發展局、台中市消防局、台中市農業局等單位前往位於台中市北屯區的紐約家具環中店會勘，會勘後，黃國昌受訪表示，這個賣場違法經營情事明確。

他表示，這家連鎖家具位於新北市的分店，6、7年來因為消防設備不合格遭新北市政府每個月開罰3萬元，還是不改善，賣場是公眾出入場所，怎能縱容業者繼續違法下去，今天來會勘台中店，不只有消防設備問題，而且是大違建，且蓋在國有農地上。

黃國昌指出，多年前台中市政府就認定業者違反農業發展條例，但之後各相關機關完全不作為，包括中市府沒有按照違反農業發展條例採取接下來應該要有的處分，更離譜的是國有財產署來勘查過後，會勘記錄說查沒有違反農業發展條例的情事，可能涉及公文登載不實。

他認為，國有財產署會勘後仍把國有地委託給業者經營，國有地怎麼會讓業者在違法經營的狀態下蓋大違建，還違反消防法規，當初是誰決定，要把國家農有地交給不肖業者牟利，這是他下個階段要去檢討、處理，去追究責任的問題。

黃國昌也質疑台中市消防局每2、3個月才開罰業者1次，比新北市每個月開罰1次還寬容。消防局表示，農地非農用問題非消防局主管，至於業者消防設備排煙量不足問題，會在法定期限內加強開罰頻率，而每次開罰3萬元已是最高罰鍰金額。

國有財產署中區分署表示，契約上有訂定不能非法使用，將回去檢視契約。

台中市都發局表示，經查位於台中市環中路一段的紐約家具設計位處都市計畫農業區，卻作為家具販賣場所，不符合土地分區使用，加上現場營業面積已遠超過取得使用執照面積，將依都市計畫法等規定查報違建，同時裁罰新台幣6萬至30萬元罰鍰，並勒令停止使用或恢復原狀，還給市民合法的購物空間。

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