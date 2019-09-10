豐原三民書局將熄燈 網友：用新台幣下架是件悲傷的事

2019-09-10 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中豐原三民書局將於9月30日熄燈，書店外懸掛布條「用謝謝說再見」，讓許多讀者與老顧客相當不捨。圖／取自豐原三民書局臉書粉絲專頁 分享 facebook 台中豐原三民書局經營至今第41年，因租約到期，且近年書店不好經營，忍痛結束營業，將於9月30日熄燈，時間剩下不到一個月，店內書籍全面促銷出清，書店外也懸掛布條「用謝謝說再見」，讓許多讀者與老顧客不捨，有網友表示：「第一次覺得用新台幣下架是一件悲傷的事情」。

豐原三民書局昨在臉書粉絲專頁指出，「面對離散，我們選擇以無垠來回覆。火車正要起步，準備抵達你前往的目的或是返家的終點，究竟要多用力吶喊到多遠的地方，才能讓大家知道，離開是真的。靜靜的待在原地，不點放高空火花只願絢爛一時，懸掛布條與您共享記憶的餘香，遺落的或是深刻的。從此以後，途經那片空蕩，你只需微微笑著想念就很好。」

書店也提醒顧客，若手邊持有豐原三民書局的圖書禮券或提貨券，無論有多少有多久，請盡快前往店內使用消費完畢，千萬不要拿來作紀念還是墊便當，快來用光光！店內書籍單本79折起，三本75折起，文具全面69折起，會員65折起，「用謝謝說再見」。

有網友留言表示，「謝謝三民書局陪伴著我長大，期待有天再見」、「謝謝三民書局出現在我的青春裡」，也有人說「謝謝三民，我的少女婦女時代」，甚至有網友說「第一次覺得用新台幣下架是一件悲傷的事情。」