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他們為何愛噓韓國瑜？ 把小事化大源於這種心態

台灣黑熊入侵南二段山屋 玉管處示警避免人熊衝突

2019-09-10 07:43聯合報 記者黑中亮╱即時報導

入秋的台灣高山山屋，最近常有嬌客造訪，訪客正是台灣黑熊。南二段拉庫音溪山屋最近就有熊出沒，山友在臉書披露，黑熊翻箱倒櫃找食物，屋內一片凌亂，還留下大量糞便與掌印。

玉山國家公園管理處副處長林文和指出，塔塔加的楠溪保育研究站、南二段拉庫音溪山屋，陸續出現黑熊足跡，不但在山屋翻找食物，留下明顯的熊掌足印，更將山屋內鐵櫃的門全部扒開，翻落一地的雜物，其中醬料罐頭更被黑熊抓咬破壞，排遺更是一大坨。

玉管處表示，台灣黑熊的活動範圍可能超過上百平方公里，而且玉山國家公園是目前黑熊熊況最佳，族群分布最多區域，所以在園區內遇見熊是很正常的事。

但生性隱密的黑熊為何會出現在山屋，多半與食物味道或食物處理、放置不當有關，所以呼籲大家離開山屋、山區 ，記得一定要把食物、垃圾、廚餘帶下山，不要將廚餘掩埋於土中或遺留在山上。

玉管處強調，在台灣個人在野外遇到台灣黑熊的機率很低，還沒有熊攻擊人記錄，原因是野外黑熊數量稀少，台灣黑熊習性機警且隱蔽，具有靈敏的嗅覺，加上聽覺靈敏，一旦察覺人的存在後，大多會馬上離開現場。即使真與黑能不期而遇，玉管處提醒，請勿驚慌並安靜盡速地離開，在遠距離發現熊時，緩慢地離開才是上策。

在玉山園區步道健行，請務必遵守以下事項：

一、7-8月黑熊出沒較為頻繁時，請結伴同行，可攜帶熊鈴或可發出噪音、聲響物品，防熊靠近。

二、不帶寵物上山，因為當寵物遇到熊的時候，其叫聲或者牠可能繞著熊追，反而可能造成黑熊去追趕寵物，進而激怒熊移轉目標展開攻擊人。

三、務必於黃昏天黑前盡速離開步道，並將自身剩餘的食物、廚餘帶下山。

林文和表示，在國外，熊出沒頻繁的地區，戶外活動者常會準備罐裝胡椒噴劑，萬一遇到人熊對峙緊急情況，市售的防身用胡椒噴劑（噴灑範圍最好超過3公尺以上），可用來噴灑熊讓牠退卻。

黑熊侵擾東部山屋，2015年向陽山屋、2018年嘉明湖、今年7月底瓦拉米步道口小黑熊出沒在台30線公路。今年以來，黑熊出現在玉山園區也變頻繁，1月份玉山主峰發現有黑熊出沒於排雲山莊附近、2月份在塔塔加地區楠梓仙溪保育研究站、鹿林小屋垃圾桶等地方都有黑熊翻找食物的痕跡，4月份更在大鐵杉至麟趾山步道還拍攝到黑熊影像。

這幾天玉山國家公園陸續有黑熊進入山屋翻找食物的情況，不僅留下明顯的熊掌足印，還有...
這幾天玉山國家公園陸續有黑熊進入山屋翻找食物的情況，不僅留下明顯的熊掌足印，還有強烈覓食的行為。圖／玉山處提供
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這幾天玉山國家公園陸續有黑熊進入山屋翻找食物的情況，不僅留下明顯的熊掌足印，還有...
這幾天玉山國家公園陸續有黑熊進入山屋翻找食物的情況，不僅留下明顯的熊掌足印，還有強烈覓食的行為。圖／玉山處提供
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這幾天玉山國家公園陸續有黑熊進入山屋翻找食物的情況，不僅留下明顯的熊掌足印，還有...
這幾天玉山國家公園陸續有黑熊進入山屋翻找食物的情況，不僅留下明顯的熊掌足印，還有啃咬罐頭的強烈覓食行為。圖／玉山處提供
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台灣黑熊玉山國家公園山友

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