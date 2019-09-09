農村人力凋零 彰化縣最快10月間將引進外籍移工

2019-09-09 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



工廠有外籍移工、家庭有外籍看護，未來在田間也將看到外籍移工頂著烈日農忙。農委會宣布試辦外展農務移工申請，埤頭鄉的中華民國果菜合作社聯合社在彰化縣拔得頭籌，爭取到10個名額，總經理林小萍今天說，正依規定向就業服務站登記徵工，若無本國勞工應徵，會立刻向勞動部申請，最快可在10 月間引進外籍移工。

台灣農村人力老化，缺工嚴重，農委會今年五月間宣布試辦開放外籍移工，名額共400人。彰化縣有18個機構申請，到昨天有6個機構提出的計畫獲審核通過，將引進移工共67人，人數僅次於雲林縣；台中市有4個機構申請，僅1家獲准，名額10名；南投縣有8個機構申請，可惜全部「摃龜」。

農委會人力辦事處官員說，今年首度試辦引進外展農務外籍移工，所以從嚴審核，農會是農委會監督，營運狀況與績效很清楚，只要是年度考核是績優的農會就可申請，一般蔬果合作社是縣市政府管理，必須財務健全、年度考核應在3年內有1次甲等才具資格。

這位官員說，申請機構必須提出所需外籍移工計畫書送審，因屬外派性質，申請名額需至少5名以上；引進移工後，申請機構必須負責管理、派遣及訪視，並處理勞資糾紛，農委會會不期抽檢，若有不符規定的情形，將取消資格。

林小萍說，聯合社提出的計畫，8月14日獲准後，依規定應在60天內完成執行計畫，所以立刻依程序先向就業服務站徵工，40天內若沒有本勞應徵，再向勞動部申請引進移工。聯合社主員遍布全台，但先以中彰投雲4縣市優先派遣，方便管理。