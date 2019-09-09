艾登的幸運帽現身東京 慈父摸黑到順澤宮為子求帽

2019-09-09 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



玄天上帝冥冥中安排？挪威選手艾登8日獲得法國尼斯三項鐵人錦標賽冠軍，他頭上戴著那頂「埔鹽順澤宮」深藍色鴨舌帽，怎會飄洋過海流落在日本東京街頭，變成艾登奪冠的幸運帽？順澤宮主委魏信顧說出可能的這段奇緣？

另一項不可思議的奇遇是，今晚7點多，彰化縣和美鎮1名慈祥的父親獨自開車摸黑到埔鹽鄉找到供奉玄天上帝的順澤宮，想為長期臥床的兒子向帝爺跪求1頂幸運帽，希望有奇蹟出現。

因廟門已關，這名父親在廟口徬徨無助時，剛好鄉長許文萍手拿2頂帽子來到順澤宮要參加委員會議，得知這名父親來意，拜託廟方破例開廟門讓他進廟，並將手中的帽子送給他1頂，讓這名父親非常感動，向帝爺下跪為兒子祈福後，帶著滿滿的感恩和欣喜離去。

艾登在東京頭撿到這頂印有「埔鹽順澤宮」5個中文字的深藍色鴨舌帽，感覺會給他帶來好運，決定戴著參加東京鐵人三項測試賽，取得第四名成績晉級，因而8日再戴著這頂幸運帽參加法國尼斯鐵人三項錦標賽，再度讓他過關斬將，當他騎著自行車率先衝過終點時，頭頂上的「埔鹽順澤宮」瞬間成為全球華人注目焦點，順澤宮一夕爆紅。

9日一早台灣新聞媒體引述外電及照片，競相報導艾登奪冠的「幸運帽」後，順澤宮和主委魏信顧、全體委員和鄉長許文萍的電話被打爆，來自全台的索帽電話接不停。晚上關廟門後，賴信顧緊急召集委員開會討論，大家都相信這玄天上帝的冥冥安排，決定趕製帽子送給信眾。

今天向廟方登記索取帽子的信眾超過1700人，相信未來還會有很多人，也有很多民代、廠商和單位要贊助製製帽；委員們決議先訂製只印「埔鹽順澤宮」5字的帽子2900頂，側邊加印贊助者名字的帽子做2800頂，已請埔鹽的廠商加班趕製，最快本月12日起贈送給信眾。

這帽子怎會出現在東京街頭？魏信顧說，有1名台北市60多歲女子年輕時嫁到日本東京，但經常台、日兩地來往，後來她喜歡埔鹽這個純樸的地方，來埔鹽鄉埔鹽村買房居住，只要回到埔鹽就會到順澤宮向玄天上帝上香祈福，廟方曾送帽子讓她帶回日本作紀念，可能她帶出門時不小心遺落在東京街頭被艾登撿到，並成為幫助他奪冠的幸運帽。

許文萍說，今天一早就有很多鄉民向她索取帽子，但她手中1頂也沒有，晚上她到1攤熟識的麵攤吃麵，老闆是順澤宮的義工，拿出2頂帽子送給她。她拿著帽子準備到順澤宮參加委員會議，順便在帝爺前過香火爐祈福，看到1名父親在廟口走來走去，向上詢問有什麼事。