中秋哪裡玩？優格餅乾學院、白蘭氏博物館好拍又好玩

2019-09-09 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



中秋哪裡玩？彰化縣線西鄉台灣優格餅乾學院好玩又好拍，家長可帶小朋友去DIY餅乾，以魔法教室設計餅乾主題館，也是小朋友的最愛；鹿港鎮的白蘭氏健康博物館在中秋連假也力邀高人氣「陸爸爸說演故事劇場」，帶來全新親子音樂劇，並有中秋免費手作活動，讓孩子發揮環保創意。

台灣優格餅乾學院大器的魔法城堡外表，走進大廳先被頭頂上的小火車吸引目光，台灣優格品牌經理吳沛淳表示，小火車繞一圈7分鐘，和產線生產餅乾的時間一樣，裡面還能裝上魔法烤盤滿載幸福的餅乾。

吳沛淳說，台灣優格餅乾學院創辦人吳睿麒是麵包店烘焙起家，當初設計優格餅乾學院就是打出餅乾知識館主題，餅乾製作是很精密的天然化學和物理變化，例如用魔法意象生動的說明經過烤箱烘烤過的麵粉等原料的氣味和形狀就都不一樣了，成為神奇的餅乾。

強調「餅乾魔法入門」免費人學，免收門票，讓大家來體驗神奇的餅乾奇幻之旅，小朋友可以去轉動巨型桿麵棍，而退役的攪拌缸也變成餅乾學院一景，還教你如何幫餅乾除溼和回春，當然DIY餅乾是不可錯過的體驗。

鹿港彰濱工業區內的白蘭氏健康博物館中秋連假活動也很精彩，推出金牌主廚曾良泉的創意手作鷄精料理「香草鷄精布丁」、「鷄精咖哩綠豆椪」，逢周末下午還推出以日月潭紅茶沖泡的鷄精紅茶搭配中秋月餅的午茶組合。

中臺灣高人氣的「陸爸爸說演故事劇場」也將逗趣可愛的咕咕雞融合中秋元素，為孩子們演繹全新的音樂劇「月亮上的咕咕家」，還有免費手作活動，利用鷄精空瓶製作咕咕雞燈飾。