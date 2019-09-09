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南投成億元欠款戶 縣長批山坡地政策「兩制」害的

2019-09-09 19:12聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣幾乎都是山地，課徵山坡地開發利用回饋金惹民怨，縣長林明溱今在縣務會議上痛批「中央搶錢」，更不滿台中市等6都可自行檢討解編山坡地，其他縣市卻得經過水保局核准，直呼山坡地政策「一國兩制」太不公平。

林指出，中央課徵山坡地開發利用回饋金過高，課金比率甚至達9%至12%，而南投不像台中、台北等6都以平地居多，縣域內山坡地逾95%，蓋棟農舍就要繳30、40萬元回饋金，縣內不少民眾繳不起，縣府至今欠繳林務局逾9000萬元。

林明溱更表示，山坡地開發利用回饋金課徵不公平，也是中央山坡地政策「一國兩制」所造成，像台中、台北等6都山坡地少，卻能自行檢討劃定或解編山坡地，其他縣市山坡地卻得經水土保持局核准，真的是非常不公平。

林說，像台中市府檢討後就解除5、6000公頃山坡地，非直轄市卻要送水保局同意，希望中央對於山坡地政策不要「一國兩制」，而且地方政府最瞭解地方土地現況和需求，至少都市計畫區內山坡地，中央應放寬由全國各縣市自行檢討解編。

農委會水土保持局則表示，依「山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」，直轄市雖不用經水保局核定解編或劃定山坡地範圍，但其自治要點和檢討變更仍與其他縣市政府一樣，須送交行政院核定通過且公告才算數，並非自行檢討後就解編。

南投縣長林明溱今在縣務會議批山坡地政策「一國兩制」，直轄市可自行檢討解編，其他縣...
南投縣長林明溱今在縣務會議批山坡地政策「一國兩制」，直轄市可自行檢討解編，其他縣市卻得經水保局核准。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱今在縣務會議批山坡地政策「一國兩制」，直轄市可自行檢討解編，其他縣...
南投縣長林明溱今在縣務會議批山坡地政策「一國兩制」，直轄市可自行檢討解編，其他縣市卻得經水保局核准。記者賴香珊／攝影
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林明溱

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