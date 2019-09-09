豐原火車站今天快閃音樂會 預告葫蘆墩文化中心演唱會

2019-09-09 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



中秋連假浪漫月夜，多位來自各國的歌手將於9月12日週四晚上6點30分，在葫蘆墩文化中心戶外廣場開唱，透過東洋樂曲、歐洲歌謠及搖滾、放克、藍調曲風等多元音樂，民眾體驗一場融滙歐亞文化民俗風情的藝術饗宴，並有機會抽中日本福岡來回機票。

為宣傳演唱會活動，今天在豐原火車站辦理快閃音樂會，由擅長芝加哥藍調音樂的爵士鋼琴家黃盟傑，帶來即興鋼琴演奏，在場候車民眾跟著樂曲拍手起舞，邀請大家於中秋前夕相約共聚葫蘆墩文化中心，享受一場情浪漫情歌之夜。

葫蘆墩文化中心「世界情歌之夜-中秋月光party演唱會」，集結澳洲藍調歌手Chris Bailey、日本沖繩搖滾樂團Spoon de chop 、爵士女伶安武佐八美、義大利情歌手Giovanni、外交搖滾樂團、聯合國Wailing Soul雷鬼樂團等世界各國音樂名家齊聚豐原大滙演。