蛋黃酥排隊的才好吃？ 隱藏版在這你吃過嗎

2019-09-09 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市不二坊（原不二家）蛋黃酥之亂，愈接近中秋排隊人潮甚至從半夜就開始排，其實還有很多隱藏版蛋黃酥不必排太久，美味度完全不輸不二家，彰化縣鹿港鎮假日排隊的店阿振肉包就推出中秋限量版蛋黃酥，彰化市紀家蛋黃酥包裝和不二坊非常像，傳說是不二坊原師傅出來開的，也有好評價。

阿振肉包曾獲美國華爾街日報評定是台灣七大百年美食老店，糕餅世家有許多拿手點心，平常雖以肉包為主打商品，每到中秋就會推出幾款限量月餅禮盒，今年除了綠豆凸、小肉餅、也推出蛋黃酥。

阿振肉包負責人鄭永豐說，他的父親「阿振師」鄭振山和師傅「天興師」早年曾到總統府料理國宴，有「御廚」之稱，兩位料理大師最講究的就是對食材的要求，這也是阿振肉包製作美食糕點最高原則。

所以走進阿振肉包的烘焙室就可聞到濃濃的紅豆香，蛋黃酥用的是台灣本土屏東萬丹農會的紅豆，現打紅豆沙，真材實料，絕不用防腐劑，一般店家用大火炒紅豆沙約40分鐘，阿振是小火慢炒2、3小時，絕不偷工，讓紅豆沙更香、口感更綿密。

極喜愛閱讀的鄭永豐常在臉書分享讀書心得，他認為人生要「活出自己」而非活出自私，必須律已利他為出發點，這點他也放在做食品的準則，要做出有良心、有文化味的糕點，才能留住更多客人的心。

而正當彰化市不二坊在中秋節前從半夜就大排長龍卡位要拿號碼牌，原本一顆40元的蛋黃酥，代購業者已賣到近百元，但就在不二坊的斜對面的紀家烘焙坊雖然不必排隊，但顧客也絡繹不絕，在地人都說，紀家糕點師傅原就是不二坊師傅出來開業，難怪蛋黃酥造型、口感、包裝都類似，不過業者很低調不願過度突顯與不二坊系出同門。

紀家的蛋黃酥也是保持熱騰騰的出爐，要讓顧客都能吃到剛出爐的蛋黃酥，且非常大方的就在櫃台前包裝蛋黃酥，顯然對自己的蛋黃酥很有信心，不過紀家蛋黃酥一顆是賣不二家未漲價前的35元，如果消費者不想排隊或買貴森森的不二坊代購價蛋黃酥，紀家也是另一個不錯的選擇。