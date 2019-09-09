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蛋黃酥排隊的才好吃？ 隱藏版在這你吃過嗎

2019-09-09 15:50聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市不二坊（原不二家）蛋黃酥之亂，愈接近中秋排隊人潮甚至從半夜就開始排，其實還有很多隱藏版蛋黃酥不必排太久，美味度完全不輸不二家，彰化縣鹿港鎮假日排隊的店阿振肉包就推出中秋限量版蛋黃酥，彰化市紀家蛋黃酥包裝和不二坊非常像，傳說是不二坊原師傅出來開的，也有好評價。

阿振肉包曾獲美國華爾街日報評定是台灣七大百年美食老店，糕餅世家有許多拿手點心，平常雖以肉包為主打商品，每到中秋就會推出幾款限量月餅禮盒，今年除了綠豆凸、小肉餅、也推出蛋黃酥。

阿振肉包負責人鄭永豐說，他的父親「阿振師」鄭振山和師傅「天興師」早年曾到總統府料理國宴，有「御廚」之稱，兩位料理大師最講究的就是對食材的要求，這也是阿振肉包製作美食糕點最高原則。

所以走進阿振肉包的烘焙室就可聞到濃濃的紅豆香，蛋黃酥用的是台灣本土屏東萬丹農會的紅豆，現打紅豆沙，真材實料，絕不用防腐劑，一般店家用大火炒紅豆沙約40分鐘，阿振是小火慢炒2、3小時，絕不偷工，讓紅豆沙更香、口感更綿密。

極喜愛閱讀的鄭永豐常在臉書分享讀書心得，他認為人生要「活出自己」而非活出自私，必須律已利他為出發點，這點他也放在做食品的準則，要做出有良心、有文化味的糕點，才能留住更多客人的心。

而正當彰化市不二坊在中秋節前從半夜就大排長龍卡位要拿號碼牌，原本一顆40元的蛋黃酥，代購業者已賣到近百元，但就在不二坊的斜對面的紀家烘焙坊雖然不必排隊，但顧客也絡繹不絕，在地人都說，紀家糕點師傅原就是不二坊師傅出來開業，難怪蛋黃酥造型、口感、包裝都類似，不過業者很低調不願過度突顯與不二坊系出同門。

紀家的蛋黃酥也是保持熱騰騰的出爐，要讓顧客都能吃到剛出爐的蛋黃酥，且非常大方的就在櫃台前包裝蛋黃酥，顯然對自己的蛋黃酥很有信心，不過紀家蛋黃酥一顆是賣不二家未漲價前的35元，如果消費者不想排隊或買貴森森的不二坊代購價蛋黃酥，紀家也是另一個不錯的選擇。

紀家店員表示，他們的蛋黃酥因都是剛出爐，客人買回去時不要馬上蓋蓋子，否則蒸氣會悶到蛋黃酥，影響蛋黃酥皮的酥脆感，需放個3、4小時等放涼後再蓋上蓋子，或放置冰箱。

彰化市紀家烘焙坊傳說糕點師傅與不二坊系出同門，難怪蛋黃酥造型、口感、包裝都類似。...
彰化市紀家烘焙坊傳說糕點師傅與不二坊系出同門，難怪蛋黃酥造型、口感、包裝都類似。記者林宛諭／攝影
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阿振肉包曾獲美國華爾街日報評定是台灣七大百年美食老店，糕餅世家有許多拿手點心，中...
阿振肉包曾獲美國華爾街日報評定是台灣七大百年美食老店，糕餅世家有許多拿手點心，中秋也推出蛋黃酥禮盒。記者林宛諭／攝影
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彰化市紀家烘焙坊傳說糕點師傅與不二坊系出同門，雖然不必排隊，但中秋節前顧客也絡繹...
彰化市紀家烘焙坊傳說糕點師傅與不二坊系出同門，雖然不必排隊，但中秋節前顧客也絡繹不絕。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港鎮假日排隊的店阿振肉包推出中秋才推出的限量版蛋黃酥，用的是台灣本土屏東...
彰化縣鹿港鎮假日排隊的店阿振肉包推出中秋才推出的限量版蛋黃酥，用的是台灣本土屏東萬丹農會的紅豆，現打紅豆沙，真材實料，小火慢炒2、3小時，讓紅豆沙更香、口感更綿密。記者林宛諭／攝影
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彰化市紀家烘焙坊傳說糕點師傅與不二坊系出同門，難怪蛋黃酥造型、口感、包裝都類似。...
彰化市紀家烘焙坊傳說糕點師傅與不二坊系出同門，難怪蛋黃酥造型、口感、包裝都類似。記者林宛諭／攝影
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蛋黃酥中秋節代購

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