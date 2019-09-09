農會活動喊楊瓊櫻凍蒜 楊和洪慈庸都回應了

2019-09-09 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市副市長楊瓊櫻和立委洪慈庸是否繼續4年前的立委同選區競選，今天在台中市神岡區農會的意外插曲中，似乎已有眉目，台中市政府農業局輔導神岡區農會，今天辦活動，邀請大雅、后里及潭子區等百位農會家政班員，活動中插曲，有人突喊著「楊瓊櫻」，現場呼應「凍蒜」；在場的楊瓊櫻還沒宣布要參選立委，此舉卻引起立委洪慈庸率先出擊。

神岡區農會今天的活動中，先聽到有人喊「楊瓊櫻」，台下有人齊喊「凍蒜」，現場的神岡農會總幹事王偉道馬上說「不是我喊的，是秘書」，秘書王秋景說，他不小心喊的。

立委洪慈庸今天說，台中市府輔導的農會活動，現場竟喊「楊瓊瓔凍蒜」。市政行程變選舉，演都不演了？她表示，台中市楊瓊瓔副市長參選潭雅神后立委的企圖地方皆知，今天出席農會活動，現場甚至帶喊「楊瓊瓔凍蒜」；更別說楊副市長就任以來，掛著「好立委」名義跑市政行程。花的是人民納稅錢，本該知道分寸而不是頻踩紅線。要不辭職參選，要不妥當做好本分。

楊瓊櫻則強調，關於年底的選戰和今天意外的插曲，她有些心裡話跟大家分享一下。其實不只是今天的農會活動，她在不少市政行程中也會有鄉親「軟硬兼施」加上 「威脅恐嚇」說潭雅神后4年來就是少一席好立委。

楊說鄉親要她趕快勇往直前、為所當為。大家的心情她理解也感恩更加意外，過去五屆立委的努力能留下足跡，她相信王秋景祕書只是一時 情不自禁，請大家不要為難他。