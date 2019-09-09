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農會活動喊楊瓊櫻凍蒜 楊和洪慈庸都回應了

2019-09-09 15:50聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市副市長楊瓊櫻和立委洪慈庸是否繼續4年前的立委同選區競選，今天在台中市神岡區農會的意外插曲中，似乎已有眉目，台中市政府農業局輔導神岡區農會，今天辦活動，邀請大雅、后里及潭子區等百位農會家政班員，活動中插曲，有人突喊著「楊瓊櫻」，現場呼應「凍蒜」；在場的楊瓊櫻還沒宣布要參選立委，此舉卻引起立委洪慈庸率先出擊。

神岡區農會今天的活動中，先聽到有人喊「楊瓊櫻」，台下有人齊喊「凍蒜」，現場的神岡農會總幹事王偉道馬上說「不是我喊的，是秘書」，秘書王秋景說，他不小心喊的。

立委洪慈庸今天說，台中市府輔導的農會活動，現場竟喊「楊瓊瓔凍蒜」。市政行程變選舉，演都不演了？她表示，台中市楊瓊瓔副市長參選潭雅神后立委的企圖地方皆知，今天出席農會活動，現場甚至帶喊「楊瓊瓔凍蒜」；更別說楊副市長就任以來，掛著「好立委」名義跑市政行程。花的是人民納稅錢，本該知道分寸而不是頻踩紅線。要不辭職參選，要不妥當做好本分。

楊瓊櫻則強調，關於年底的選戰和今天意外的插曲，她有些心裡話跟大家分享一下。其實不只是今天的農會活動，她在不少市政行程中也會有鄉親「軟硬兼施」加上 「威脅恐嚇」說潭雅神后4年來就是少一席好立委。

楊說鄉親要她趕快勇往直前、為所當為。大家的心情她理解也感恩更加意外，過去五屆立委的努力能留下足跡，她相信王秋景祕書只是一時 情不自禁，請大家不要為難他。

她說自己的想法很簡單，答應的事情要做好做滿，眼前的工作要專注用心，雖然她認為無論是什麼職務、都是為市民服務，但是一直讓大家緊張或憂煩，面對未來，她有更深刻的省思，畢竟她不只是選區前立委、也是副市長、更是國民黨的黨員；她強調，自己會在最短的時間內，向大家報告最後的決定，請大家再忍耐一下，謝謝大家對她一路的關懷和支持，她也當盡力做好自己應當扮演的角色。

台中市副市長楊瓊櫻今天到神岡農會參加活動，有人喊「楊瓊櫻凍蒜」。圖／台中市政府提...
台中市副市長楊瓊櫻今天到神岡農會參加活動，有人喊「楊瓊櫻凍蒜」。圖／台中市政府提供
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台中市洪慈庸楊瓊瓔

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