大安攜遊記 認識大安濱海樂園環境和生態可報名參加

2019-09-09 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



為提倡海濱環境教育的重要性，26名大安濱海樂園環境教育志工已於9月5日結業授證，準備開始提供在地環境教育服務，將在9月21日(六)及9月28日(六)上午舉辦「大安攜遊記」環教快閃活動，從10月1日開始，平日接受團體15～20人以上的民眾預約申請報名環教活動，民眾可上台中市風景區管理所網站查詢。

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇表示，市長盧秀燕重視環境教育，大安擁有豐富自然資源，觀旅局在大安濱海樂園環境教育活動「大安攜遊記」快閃活動共有2場，第1場次9月21日，主題為「誰弄髒了沙灘」，探索並觀察園區內不同區域的砂礫特色，透過體驗活動，感知沙灘環境永續的重要性；第2場次9月28日 以「海洋無塑．愛大安」為主軸，帶領學員認識海洋廢棄物，藉此培養學員養成廢棄物源頭減量的友善環境行為。

台中市風景區管理所表示，大安濱海樂園環境教育志工來自台中各地，其中以大安、大甲等海線在地人為主，包含在地的福住里長陳金隆也參加培訓順利結業，培訓課程多元扎實，從環境教育意涵、大安濱海生態探索、生態調查實作、觀摩體驗環境教育課程到設計展演課程等，讓志工內化環境教育的核心價值，並應用培訓期間所學，以活潑生動的方式帶領民眾嗨玩解密大安濱海樂園的豐富多元海洋環境。