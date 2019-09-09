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大安攜遊記 認識大安濱海樂園環境和生態可報名參加

2019-09-09 15:08聯合報 記者游振昇╱即時報導

為提倡海濱環境教育的重要性，26名大安濱海樂園環境教育志工已於9月5日結業授證，準備開始提供在地環境教育服務，將在9月21日(六)及9月28日(六)上午舉辦「大安攜遊記」環教快閃活動，從10月1日開始，平日接受團體15～20人以上的民眾預約申請報名環教活動，民眾可上台中市風景區管理所網站查詢。

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇表示，市長盧秀燕重視環境教育，大安擁有豐富自然資源，觀旅局在大安濱海樂園環境教育活動「大安攜遊記」快閃活動共有2場，第1場次9月21日，主題為「誰弄髒了沙灘」，探索並觀察園區內不同區域的砂礫特色，透過體驗活動，感知沙灘環境永續的重要性；第2場次9月28日 以「海洋無塑．愛大安」為主軸，帶領學員認識海洋廢棄物，藉此培養學員養成廢棄物源頭減量的友善環境行為。

台中市風景區管理所表示，大安濱海樂園環境教育志工來自台中各地，其中以大安、大甲等海線在地人為主，包含在地的福住里長陳金隆也參加培訓順利結業，培訓課程多元扎實，從環境教育意涵、大安濱海生態探索、生態調查實作、觀摩體驗環境教育課程到設計展演課程等，讓志工內化環境教育的核心價值，並應用培訓期間所學，以活潑生動的方式帶領民眾嗨玩解密大安濱海樂園的豐富多元海洋環境。

10月1日起大安濱海樂園接受平日團體15至20人預約申請環境教育活動，未來到大安濱海樂園除了戲沙、賞沙雕，還有活潑生動的環境教育，並順遊大安濱海露營區、大甲鎮瀾宮、龜殼生態公園、高美濕地、梧棲漁港、三井outlet及梧棲老街等海線觀光廊帶的特色景點。

民眾台中大安濱海樂園，可參觀學習環境生態內容。圖／台中市觀旅局提供
民眾台中大安濱海樂園，可參觀學習環境生態內容。圖／台中市觀旅局提供
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