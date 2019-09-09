員林大道七段雜草叢生 員林公所喊冤：那裡是埔心

2019-09-09 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



員林大道全線8.8公里，劃分為一至七段，其中一到六段屬於員林市範圍，七段則屬於埔心鄉界內，但從今年開始，不少員林市民抱怨「員林大道七段都是雜草，變得很髒！」員林市公所喊冤表示：「七段是埔心鄉不是員林市！」

員林市長游振雄表示，105年員林大道通車開始，彰化縣政府每年匡列2000萬元，由員林市公所負責發包養護，但該筆市地重劃基金就是只有從105年到107年，當年的員林市長張錦昆一手攬下養護工作，是為了讓養護工程發包方便，但因為該經費補助已經結束，從今年度開始，員林大道七段已經回歸埔心鄉公所負責。埔心鄉長張乘瑜表示，今年中旬才接到通知，但因年度預算已經來不及編列，目前沒有經費能進行養護。今天員林市公所已經請人先進行中央分隔島路樹修剪，游振雄表示：「有安全疑慮的部分先處理」，但仍希望埔心鄉公所能盡快負起人行道清潔的工作，還給附近居民一個乾淨的生活空間。

游振雄表示，從今年開始就不斷有市民向公所反映員林大到七段雜草叢生，雜草甚至長得比消防栓還高，而現在正值夏天，蚊蠅相當多，南部又爆發登革熱疫情，附近居民擔憂雜草不清除，蚊蠅問題擾人，甚至有人抱怨「為何換了一個市長，員林大到七段就變髒？」游振雄表示相當無奈，因為從今年起，彰化縣政府僅補助員林市公所一年550萬元維護費用，包括中央分隔島除草、公園綠地除草和公園景觀燈的電費，「其實這些經費是遠遠不夠的」，因此員林市公所真的無法再負擔員林大道七段的養護工作。