台中34校用陸製監視器1599支 議員：盡速汰換一個不留

2019-09-09 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



海康威視監視器案揭露，台中市議員黃守達要求台中市政府全面盤點，發現台中市34所學校還留有共1599支海康威視監視器。黃守達指出，大陸的監控大廠在台灣如入無人之地，要求市長盧秀燕拿出態度，設定汰換時程，展現守護台中市資安的決心。

市議員黃守達在今年7月質詢指出，台中市台灣大道多處地點裝設中國海康威視（Hikvision）監視器，引起資安熱議，台中市政府隨即請廠商拆除，替換為台灣產品，黃議員要求「一個不留。」

黃守達強調，自海康威視監視器事件揭露以來，許多市民都非常關注，經常向他詢問進度。

他收集各局處設置監視器的狀況，警察局回覆在各重要路口並無裝設海康威視或其他中製監視設備，而交通局與建設局經盤點後已將中製監視器全數汰換為台製設備。

黃守達指出，根據教育局的回覆，台中市34所學校還留有共計1599支的海康威視監視器，數量之大令人憂心。黃守達說，要汰除這麼多支監視器並不容易，但有資安問題的產品該換就是得換，不應讓單純的校園反成為資安風險的破口。