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台中34校用陸製監視器1599支 議員：盡速汰換一個不留

2019-09-09 12:24聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

海康威視監視器案揭露，台中市議員黃守達要求台中市政府全面盤點，發現台中市34所學校還留有共1599支海康威視監視器。黃守達指出，大陸的監控大廠在台灣如入無人之地，要求市長盧秀燕拿出態度，設定汰換時程，展現守護台中市資安的決心。

市議員黃守達在今年7月質詢指出，台中市台灣大道多處地點裝設中國海康威視（Hikvision）監視器，引起資安熱議，台中市政府隨即請廠商拆除，替換為台灣產品，黃議員要求「一個不留。」

黃守達強調，自海康威視監視器事件揭露以來，許多市民都非常關注，經常向他詢問進度。

他收集各局處設置監視器的狀況，警察局回覆在各重要路口並無裝設海康威視或其他中製監視設備，而交通局與建設局經盤點後已將中製監視器全數汰換為台製設備。

黃守達指出，根據教育局的回覆，台中市34所學校還留有共計1599支的海康威視監視器，數量之大令人憂心。黃守達說，要汰除這麼多支監視器並不容易，但有資安問題的產品該換就是得換，不應讓單純的校園反成為資安風險的破口。

黃守達要求，教育局應儘速提出汰換方案與時程，行政院與國安會近期已將海康威視列入禁止公務機關採購危害國家資通安全產品的清單。

台中市議員黃守達要求市政府撤換海康威視監視器一個不留。圖/黃守達提供
台中市議員黃守達要求市政府撤換海康威視監視器一個不留。圖/黃守達提供
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