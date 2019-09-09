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無殼蝸牛30年：「空屋稅」為何被拒絕？

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中市檢討地價稅 議員籲盧秀燕兌現承諾降稅「要有感」

2019-09-09 12:00聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

因應109年地價稅調整，台中市政府地政局預計9月底起將舉辦11場公開說明會。台中市議員黃馨慧、李中二人今開記者會，指出民眾為了給家人幸福、辛苦買房子，但目前地價稅賦沈重，呼籲市長盧秀燕落實「輕稅減政」承諾，109年公告地價佔市價比例應該調降50%，減輕民眾生活壓力要「有感」！

黃馨慧表示，全台自有住宅率逾八成，民眾買房要繳印花稅、契稅，賣房也有土地增值稅、財產交易所得稅，再加上每年房屋稅、地價稅，擁屋稅賦偏重、成本太高。

黃馨慧認為，近年台中市府分別在102年、105年及107年調整公告地價，而105年台中公告地價平均漲幅38.25%、六都第一。公告地價上漲連帶地價稅暴增、形同「變相加稅」。盧秀燕市長承諾一定「輕稅減政」調降地價稅，因此，目前公告地價佔市價比例約14%，109年該比例應該要調降50%，恢復到近102年公告地價標準，才能真正讓民眾有感！

李中強調，本國有關房屋的稅賦偏重，以購屋為例：從買屋到建商交屋，購入公寓大廈所繳交的稅金大約佔房價一成，透天建物繳稅更多、約佔房價一成八，加上每年還要繳納房屋稅、地價稅，不宜再調漲公告地價、公告現值。呼籲盧市長明年元月一日公告地價一定要「苦民所苦」。

黃馨慧、李中說，未來若順利進入國會，將針對建物及土地稅賦全盤檢討，朝向減輕民眾生活壓力，讓年輕人也有能力購屋，給親人一棟溫暖的家為目標！

台中市議員黃馨慧（右）丶李中要求市政府減稅，苦民所苦。圖/黃馨慧提供
台中市議員黃馨慧（右）丶李中要求市政府減稅，苦民所苦。圖/黃馨慧提供
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