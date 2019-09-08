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親子泡泡派對迎開學 張廖萬堅盼激發孩童創意

2019-09-08 19:32中央社 台中8日電

迎接開學季到來，立委張廖萬堅今天舉辦「草地故事親子泡泡派對」，吸引上千名親子到場，他表示，透過親子活動，不僅增進家庭感情，更能激發孩子們的創意與活力。

這場親子泡泡派對下午在台中市西屯區福聯兒童公園登場，不僅提供泡泡水讓孩子們盡情吹泡泡外，更有大泡泡表演以及泡泡百變造型等活動。

除了泡泡活動，張廖萬堅也邀請「陸爸爸說演故事劇場」為現場的孩子們帶來精彩的故事，還有「小老闆二手市集」讓孩子們透過扮演小小老闆，交易家中玩具、書本或衣物等日常用品，學習惜物愛物的精神。平時行程滿檔的張廖萬堅，更是與孩子們玩成一片，整座公園充滿歡樂的笑聲。

張廖萬堅表示，「孩子就是未來」是他一直以來的初衷與信念，自己也很喜歡小孩子，每年更是持續舉辦親子藝文活動，也深獲家長一致好評，紛紛向他反映要再多辦幾場，於是兩年前開始舉辦親子藝文季一系列的活動，每一場都成為家長與孩子最期待的親子活動。

張廖萬堅指出，現在正值開學季，用愉快的草地派對活動讓孩子們在開學後也能延續暑假的活力，不僅增進家庭感情，更能激發孩子們的創意與活力，也能讓孩子遠離3C產品走進大自然，迎接新學期的到來。

除了今天的「草地故事親子泡泡派對」外，張廖萬堅持續邀請藝文團體的演出，包括小青蛙劇團、大開劇團等，11月10日及12月22日更請來紙風車劇團到台中市演出，他表示，希望能用一系列不間斷的親子藝文活動，換取更多孩子們的純真笑容。

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