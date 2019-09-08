愛買員林店舊建物要拆了 彰檢新辦公大樓工程將動工

2019-09-08 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



曾陪伴南彰化民眾15年的愛買員林店熄燈打烊1年多後，舊址建物本月底將動工拆除，徹底從員林人的記憶中抹去；彰檢遷建小組今天說，法務部要求新辦公大樓工程，今年底前完成發包，明年初動土興建。

彰檢遷建案一波三折，國有財產署2009年間同意撥地給法務部，至今已10年，歷經施良波、鄭文貴、張宏謀、黃玉垣和現任徐錫祥等5位檢察長，才見具體的動工行動。

張姓房仲業者說，遷建案講了多年，如今將跨出具體的一步，將帶動附近的房地產市場行情。附近居民說，愛買員林店占地空間大，附近居家不多，入夜後成為治安死角，常有不明人士出沒，地上常有注射針筒，應是吸毒者留下，建物拆除後希望有人駐守管理。

行政執行署彰化分署所多年來租用彰化市農會大樓4、5樓兩層，因辦公空間不夠使用，法務部將分期編列15億元，利用屬國有地的愛買員林店舊址，規畫彰化地檢署暨彰化執行分署合署辦公大樓，占地2.6公頃，規畫地下2層、地上8層，遷建工程委由營建署辦理。

彰化地方法院和彰化地檢署現址建物，是1968年興建，占地2.1公頃，大部分屬員林市有地，少部分是國有地，因建物只有2層，辦公空間嚴重不足，早在1992年間法務就推動遷建計畫，但遷建預定地一直搖擺不定，法院決定與彰檢分家，2015年11月搬到員林演藝廳右側，面向員林大道2段的新法院大樓。

彰檢遷建預定地最早千暉大賣場，2002年初千暉結束營業，原址由遠東集團向國有財產局承租後，同年7月間愛買員林店正式營業，因國財署決定撥用給法務部，愛買員林店租約在2017年4月4日熄燈，遠東集團從此退出彰化縣市場。