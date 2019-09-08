親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

心疼新住民媽媽打零工籌醫藥費 孝子放棄治療病逝

中興大學食農大樓工安意外 工人遭電擊搶救恢復心跳

愛買員林店舊建物要拆了 彰檢新辦公大樓工程將動工

2019-09-08 18:24聯合報 記者何烱榮╱即時報導

曾陪伴南彰化民眾15年的愛買員林店熄燈打烊1年多後，舊址建物本月底將動工拆除，徹底從員林人的記憶中抹去；彰檢遷建小組今天說，法務部要求新辦公大樓工程，今年底前完成發包，明年初動土興建。

彰檢遷建案一波三折，國有財產署2009年間同意撥地給法務部，至今已10年，歷經施良波、鄭文貴、張宏謀、黃玉垣和現任徐錫祥等5位檢察長，才見具體的動工行動。

張姓房仲業者說，遷建案講了多年，如今將跨出具體的一步，將帶動附近的房地產市場行情。附近居民說，愛買員林店占地空間大，附近居家不多，入夜後成為治安死角，常有不明人士出沒，地上常有注射針筒，應是吸毒者留下，建物拆除後希望有人駐守管理。

行政執行署彰化分署所多年來租用彰化市農會大樓4、5樓兩層，因辦公空間不夠使用，法務部將分期編列15億元，利用屬國有地的愛買員林店舊址，規畫彰化地檢署暨彰化執行分署合署辦公大樓，占地2.6公頃，規畫地下2層、地上8層，遷建工程委由營建署辦理。

彰化地方法院和彰化地檢署現址建物，是1968年興建，占地2.1公頃，大部分屬員林市有地，少部分是國有地，因建物只有2層，辦公空間嚴重不足，早在1992年間法務就推動遷建計畫，但遷建預定地一直搖擺不定，法院決定與彰檢分家，2015年11月搬到員林演藝廳右側，面向員林大道2段的新法院大樓。

彰檢遷建預定地最早千暉大賣場，2002年初千暉結束營業，原址由遠東集團向國有財產局承租後，同年7月間愛買員林店正式營業，因國財署決定撥用給法務部，愛買員林店租約在2017年4月4日熄燈，遠東集團從此退出彰化縣市場。

遷建小組說，遷建計畫在2017年6月由行政院拍板定案，今年2月在愛買員林店舊有建物懸掛「彰化地檢署暨彰化執行分署用地」的紅布條，原以為可順利動工，沒想到新辦公大樓的空間規畫仍一波三折，幸好9月4日終於完成拆除工程發包作業，依合約廠商應在20天內動工拆除。

彰化地檢署和行政執行署彰化分署新合署辦公大樓的設計圖。記者何烱榮／攝影
彰化地檢署和行政執行署彰化分署新合署辦公大樓的設計圖。記者何烱榮／攝影
分享
彰化地檢署和行政執行署彰化分署新合署辦公大樓的設計圖，這是東側切面。記者何烱榮／...
彰化地檢署和行政執行署彰化分署新合署辦公大樓的設計圖，這是東側切面。記者何烱榮／攝影
分享
彰化地檢署和行政執行署彰化分署新合署辦公大樓的設計圖，這是未來彰化地檢署的大門。...
彰化地檢署和行政執行署彰化分署新合署辦公大樓的設計圖，這是未來彰化地檢署的大門。記者何烱榮／攝影
分享
曾是員林地區民眾共同記憶的愛買員林店熄燈打烊已1年5個月，舊址建築本月底將拆除。...
曾是員林地區民眾共同記憶的愛買員林店熄燈打烊已1年5個月，舊址建築本月底將拆除。記者何烱榮／攝影
分享

愛買國有地行政院
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

豐原廟會連二晚放炮惹眾怒 宮廟：友宮熱情難約束

2019-09-08 12:49

巡守隊巡邏車老舊 台中市府買24輛汽機車保障巡守安全

2019-09-08 10:50

豐原連二天廟會半夜炮聲不停 環保局先開5張罰單

2019-09-08 10:36

績效壓力？ 彰縣刑警湧出走潮

2019-09-07 23:30

看問題／刑事警力嚴重缺額 治安拉警報

2019-09-07 23:26

社區廚房互助模式 盈餘回饋弱勢

2019-09-07 23:26

傳跳票近億… 潮港城盼供應商展延

2019-09-07 23:14

老有所用！ 中市銀髮生活館 高達50家

2019-09-07 23:09

上級專案一案接一案 彰化縣偵查佐補不滿又爆出走潮

2019-09-07 20:56

彰化就博會 新竹科技業來徵才薪資打趴中南部

2019-09-07 18:52

中市典藏廖繼春《遠眺玉山》真偽？吳炫三鑑定是真跡

2019-09-07 18:34

離岸風電徵才 24歲彰化子弟錄取實習生月薪有5萬

2019-09-07 17:28

台中豐原三民書局將歇業 陳菊現身買書力挺

2019-09-07 16:36

鹿港天后宮媽祖參加海峽兩岸媽祖聯誼 巡安遶境滬昆

2019-09-07 15:11

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

上級專案一案接一案 彰化縣偵查佐補不滿又爆出走潮

2019-09-07 20:56

魏如萱Bii飆唱嗨翻新竹漁人碼頭 市府估十萬人次同樂

2019-09-07 21:21

心疼新住民媽媽打零工籌醫藥費 孝子放棄治療病逝

2019-09-08 16:32

豐原連二天廟會半夜炮聲不停 環保局先開5張罰單

2019-09-08 10:36

台南支持者「十面埋伏」 快閃力挺韓國瑜

2019-09-07 22:06

鄉鎮市公所長什麼樣？苗栗各鄉鎮逐漸變貌

2019-09-07 21:59

苗縣4鄉鎮公所將拆除重建或易地重建

2019-09-07 22:40

台南市府拍「俗男養成記」 黃偉哲另類行銷後壁

2019-09-08 09:08

彰化就博會 新竹科技業來徵才薪資打趴中南部

2019-09-07 18:52

桃園下午2點再生家具搶好康 大小件文創品物超所值

2019-09-08 11:39

豐原廟會連二晚放炮惹眾怒 宮廟：友宮熱情難約束

2019-09-08 12:49

花蓮吉安辦太魯閣感恩祭　史瓦帝尼青年體驗原民文化

2019-09-07 23:34

曾被審計室點名空車率高 屏東小黃公車升級版變熱門

2019-09-07 19:19

這個鄉沒有1家工廠 社造希望持久讓淳樸被看見

2019-09-08 14:16

傳跳票近億… 潮港城盼供應商展延

2019-09-07 23:14

在國外潛水看魚群美景 在國內她邊游邊向魚兒們道歉

2019-09-08 16:49

屏東警察局長中風住院 徐國勇探視：已完全恢復

2019-09-08 15:29

影╱漫慢小鎮音樂會基隆登場 八斗子音樂饗宴好沉醉

2019-09-07 21:15

距高鐵站最近的部落 道卡斯族牽田祭中秋連假登場

2019-09-08 07:26

三千多人舉火把遊街 客家庄傳統再現

2019-09-07 21:18

挺民主護台灣醫界大聯盟 看板「六缺一」引熱議

2019-09-08 17:41

績效壓力？ 彰縣刑警湧出走潮

2019-09-07 23:30

開發Zoo Mall基地 竟碰到捷運用地

2019-09-07 23:17

近百年荒廢的廟宇一度被傳有鬼 台南今啟動修復

2019-09-08 16:49

巡守隊巡邏車老舊 台中市府買24輛汽機車保障巡守安全

2019-09-08 10:50

世界搏茶會 品茗獨「嘉」好茶

2019-09-08 00:14

影╱黃金博物館化身搖擺舞廳 復古爵士樂搖擺山城

2019-09-07 20:56

9月9日國民體育日 雙北運動中心健身…免費

2019-09-07 23:40

百神會師千人踩街 土地公邀你今天看日本阿波舞演出

2019-09-08 07:27

台東推溫控冷藏豬肉 攤商：保證更新鮮衛生

2019-09-08 13:34

每戶5千 台南三聖慈善會秋節發紅包關懷新市120戶弱勢

2019-09-08 13:00

失蹤6年／高雄老夫婦跑到基隆 求警尋兒…真的找到了

2019-09-08 00:28

MIT台灣手工斗笠哪裡找？這個社區保留技藝融合新創意

2019-09-08 07:36

不當上班族 返鄉創意拚經濟

2019-09-08 00:23

「再見，阿兵哥 圍牆內的青春記事」 重返牆內軍旅歲月

2019-09-07 20:57

21國48名交換學生卓蘭大會師 期許成國民外交尖兵

2019-09-08 09:09

參加傳統射箭賽 卑南鄉長：我來賺獎金，大家別贏我

2019-09-08 13:06

e眼看盡…台南400年古地圖

2019-09-08 00:09

影／情侶戀9周年 萬里水上飛行傘上演浪漫求婚記

2019-09-08 15:29

苗4鄉鎮公所 老屋將變大樓

2019-09-08 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top