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台中市推Line官方帳號 民眾聰明找車位

2019-09-08 17:39中央社 台中8日電

台中市交通局與遠傳電信合作推出 Parking GO Line官方帳號，市府今天指出，7月上線以來已協助逾54萬人次，平均每天約有1萬4000多使用人次。

交通局長葉昭甫表示，為便利市民尋找路邊停車位，交通局與遠傳電信合作建置智慧路邊停車系統Parking GO，在台中市5896個差別及累進費率的路邊汽車停車格，免費埋設地磁感應設備，範圍遍及文心路、公益路、東興路、河南路及黎明路等重要幹道，以及一中、勤美綠園道及逢甲商圈等熱門商圈。

葉昭甫指出，民眾只要透過Line好友搜尋@parking-go，進入官方帳號首頁點擊「找車位」按鈕，即可利用手機定位或輸入路名、地點等關鍵字，查詢目標地點周圍的停車位，並以顏色顯示各車格是否閒置，讓民眾直接了解剩餘車格的位置，同時還可導航至目標車格，免思考、看圖走，就能到達目標車位，減少找車位時間，間接改善道路交通與空氣品質。

葉昭甫說，遠傳電信地磁布建遍及新北市、新竹市、台南市等全台各主要城市，其中，以台中市地磁布建最多、範圍最廣，自7月25日遠傳 Parking GO Line官方帳號上線後，一個多月以來，無論是好友人數或是停車位查找次數，台中市均為最多，可見市民參與踴躍，接受度高。

交通局統計指出，上線以來已幫助超過54萬人次，平均每天約有1萬4000多使用人次， Parking GO Line官方帳號好友人數也突破5萬3000人，其中台中市好友人數就有4萬人以上，比率超過75%，顯見台中市民對於停車智慧化的肯定，並樂於分享使用。

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